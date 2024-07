Các công việc có nhu cầu tuyển dụng lớn ở TP.HCM nửa năm đầu 2024

Ngày 1.7, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM (Falmi) cho hay, 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị khảo sát 23.550 lượt doanh nghiệp với 158.600 chỗ làm việc và 79.000 người có nhu cầu tìm việc. Qua đó, phân tích nhu cầu tuyển dụng 6 tháng đầu năm 2024 ở TP.HCM tập trung chủ yếu ở các ngành, nghề cụ thể như sau:

Kinh doanh - thương mại: cần 45.963 chỗ làm việc, chiếm 28,98% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các vị trí: nhân viên bán hàng và tư vấn bán hàng; nhân viên kinh doanh; giám sát bán hàng; cộng tác viên bán hàng trên mạng.

Dịch vụ phục vụ cá nhân, bảo vệ: cần 20.729 chỗ làm việc, chiếm 13,07% tổng nhu cầu nhân lực, tuyển nhiều ở các vị trí: nhân viên giao hàng; bảo vệ; đóng gói hàng hóa; chăm sóc sắc đẹp; dọn dẹp vệ sinh; công việc dịch vụ thêm ngoài giờ hành chính.

Kinh doanh quản lý tài sản - bất động sản: cần 11.070 chỗ làm việc, chiếm 6,98% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu cho các công việc nhân viên kinh doanh bất động sản; nhân viên tư vấn bất động sản; nhân viên môi giới bất động sản; nhân viên giám sát, quản lý tòa nhà, chung cư.

Dịch vụ tư vấn - nghiên cứu khoa học và phát triển: cần 8.136 chỗ làm việc, chiếm 5,13% tổng nhu cầu, tập trung vào các vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng; trực tổng đài; tư vấn tuyển sinh; nhân viên thống kê.

Cơ khí - tự động hóa: cần 6.629 chỗ làm việc, chiếm 4,18%, tập trung ở các vị trí: kỹ sư bảo trì máy; kỹ sư thiết kế cơ khí; kỹ sư chế tạo máy; quản lý vật tư cơ khí; trưởng phòng kỹ thuật cơ khí; kỹ thuật viên cơ khí; nhân viên cơ khí; thợ hàn tiện; thợ gia công cơ khí; thợ lắp ráp máy móc cơ khí; nhân viên thiết kế khuôn mẫu; kỹ sư cơ khí ô tô.

Hành chính - văn phòng - biên phiên dịch: cần 6.281 chỗ làm việc, chiếm 3,96% tổng nhu cầu, tuyển các vị trí như nhân viên hành chính văn phòng; trợ lý giám đốc; nhân viên nhập liệu tại nhà; nhân viên lễ tân; phiên dịch viên.

Tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm: cần 6.265 chỗ làm việc, chiếm 3,95%, tập trung ở các vị trí: chuyên viên phân tích tài chính; chuyên viên ngân hàng; tư vấn tài chính; nhân viên thu hồi nợ; thẩm định khoản vay; giao dịch viên; nhân viên tín dụng; chuyên viên bảo hiểm.

Kỹ thuật điện - điện lạnh - điện công nghiệp - điện tử: cần 5.678 chỗ làm việc, chiếm 3,58%, tập trung ở các công việc như kỹ sư bảo trì hệ thống điện; kỹ sư điện công trình; kỹ sư cơ điện; kỹ sư điện tự động hóa; trưởng nhóm kỹ thuật điện công nghiệp; giám sát kỹ thuật điện và điện lạnh; kỹ sư thiết kế vi mạch; nhân viên kỹ thuật điện tử.

Các nhóm ngành/nghề có nhu cầu nhân lực cao trong 6 tháng đầu năm 2024

NGUỒN: FALMI

Dệt may - giày da: nhu cầu nhân lực cần 5.091 chỗ làm việc, chiếm 3,21%, tập trung ở các vị trí: công nhân may; kỹ viên xưởng may; nhân viên thiết kế thời trang; tổ trưởng chuyền may; kỹ thuật viên làm rập; lao động phổ thông ngành giày.

Công nghệ thông tin: cần 4.298 chỗ làm việc, chiếm 2,71% tổng nhu cầu nhân lực và tuyển dụng nhiều cho vị trí nhân viên viễn thông tin học; lập trình; viết thiết kế web; nhân viên kỹ thuật máy tính; thiết kế đồ họa; kỹ sư phần mềm.

Nhân sự: cần cần 3.981 chỗ làm việc, chiếm 2,51% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các vị trí nhân viên hành chính nhân sự; đào tạo - tuyển dụng.

Marketing: cần 3.791 chỗ làm việc, chiếm 2,39% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các vị trí: nhân viên marketing; nghiên cứu thị trường; thiết kế đồ họa; nhân viên quảng cáo; tổ chức sự kiện.

Dịch vụ vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng: cần 3.632 chỗ làm việc, chiếm 2,29% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các vị trí: nhân viên quản lý kho; lái xe; nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu; điều phối đơn hàng.

Các nhóm ngành/nghề khác: cần 27.056 chỗ làm việc, chiếm 17,06% tổng nhu cầu nhân lực và chủ yếu tập trung ở ngành công nghệ lương thực thực phẩm; hóa chất nhựa cao su; kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng; tài nguyên môi trường cấp thoát nước; kế toán kiểm toán; giáo dục đào tạo; y dược; dịch vụ du lịch lưu trú và ăn uống; dịch vụ bưu chính viễn thông; quản lý điều hành.