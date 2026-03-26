Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại từ 12 giờ hôm nay

Đan Thanh
26/03/2026 07:29 GMT+7

Tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12 giờ ngày 26.3.

Chiều 25.3, loạt cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đột ngột đóng cửa và có cơ quan công an tới làm việc.

Tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12 giờ hôm nay 26.3

Thông tin chính thức về vấn đề này, Bảo Tín Minh Châu cho biết, một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tạm dừng giao dịch trong chiều 25.3 để phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12 giờ hôm nay 26.3; đồng thời tiếp tục bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động. 

Doanh nghiệp này cam kết nhất quán các sản phẩm, đáp ứng đầy đủ và nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định.

"Các khách hàng tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của Bảo Tín Minh Châu, đồng thời thận trọng với các thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội", Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo. 

Bảo Tín Minh Châu chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý tại Việt Nam. Sau hơn 36 năm phát triển, ngoài 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, doanh nghiệp hiện có trên 200 đại lý trên toàn quốc với 2 dòng sản phẩm chính là vàng rồng Thăng Long và vàng trang sức.

Từ năm 2025 đến nay, Bảo Tín Minh Châu vướng loạt lùm xùm vi phạm, bị xử phạt nhiều tỉ đồng.

Tháng 9.2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thông báo ra quyết định xử phạt Bảo Tín Minh Châu mức 200 triệu đồng với hành vi vi phạm là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Trước đó, ngày 30.5.2025, theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, Bảo Tín Minh Châu có hàng loạt vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng; về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết... Doanh nghiệp này bị phạt 2,64 tỉ đồng.

3 cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa

Chiều nay 25.3, 3 cửa hàng kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đột ngột đóng cửa, ngừng giao dịch.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận