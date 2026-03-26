Các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại từ 12 giờ hôm nay

Chiều 25.3, loạt cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đột ngột đóng cửa và có cơ quan công an tới làm việc.

Tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12 giờ hôm nay 26.3 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thông tin chính thức về vấn đề này, Bảo Tín Minh Châu cho biết, một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tạm dừng giao dịch trong chiều 25.3 để phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12 giờ hôm nay 26.3; đồng thời tiếp tục bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.

Doanh nghiệp này cam kết nhất quán các sản phẩm, đáp ứng đầy đủ và nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định.

"Các khách hàng tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của Bảo Tín Minh Châu, đồng thời thận trọng với các thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội", Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo.

Bảo Tín Minh Châu chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý tại Việt Nam. Sau hơn 36 năm phát triển, ngoài 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, doanh nghiệp hiện có trên 200 đại lý trên toàn quốc với 2 dòng sản phẩm chính là vàng rồng Thăng Long và vàng trang sức.

Từ năm 2025 đến nay, Bảo Tín Minh Châu vướng loạt lùm xùm vi phạm, bị xử phạt nhiều tỉ đồng.

Tháng 9.2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thông báo ra quyết định xử phạt Bảo Tín Minh Châu mức 200 triệu đồng với hành vi vi phạm là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Trước đó, ngày 30.5.2025, theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, Bảo Tín Minh Châu có hàng loạt vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng; về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết... Doanh nghiệp này bị phạt 2,64 tỉ đồng.