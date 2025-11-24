Các cựu 'nhà leo núi' tái xuất trong gameshow mới 'Đấu trường thông thái'

Tối nay, 24.11, Kênh truyền hình văn hóa giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam, sẽ chính thức phát sóng gameshow trí tuệ mới: "Đấu trường thông thái".

Tập đầu tiên của gameshow "Đấu trường thông thái" sẽ chính thức phát sóng vào 21 giờ tối nay

Ở "Đấu trường thông thái", mỗi trận có ba vòng thi với 3 người chơi. Chỉ trong 1 phút cùng xem clip, người chơi phải trả lời 10 câu hỏi, mỗi người có 1 lượt bấm chuông nhanh giành quyền trả lời.

Đây là format đặc biệt được lấy ý tưởng từ thói quen xem video ngắn của người trẻ, biến hóa trở thành một phương tiện, trò chơi trí tuệ.

Chương trình đặt người chơi vào thử thách nơi sở hữu kiến thức không chỉ là chìa khóa duy nhất. Người chơi phải ra được quyết định đầu tư thông minh đúng lúc, đúng chỗ để tích lũy được lợi thế điểm số cũng như phần thưởng giá trị nhất cho mình.

Các cựu "nhà leo núi" sẽ tái xuất tập đầu tiên của "Đấu trường thông thái"

Người thắng cuộc trong "Đấu trường thông thái" đôi khi không phải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn, mà trả lời đúng được những câu hỏi quan trọng hơn.

Đó cũng là tư duy đầu tư thông minh trong cuộc sống mà chương trình muốn lan toả.

Trong tập đầu tiên của chương trình, "Đấu trường thông thái" có sự tham gia của các cựu "nhà leo núi" của "Đường lên đỉnh Olympia" với hồ sơ thành tích đáng nể.

Đó là Đặng Hoài Bảo, giải nhì quý "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 23; Trần Khôi Nguyên, giải nhì tháng "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 23 và Đoàn Duy Hưng, người có những thành tích, chứng chỉ ngôn ngữ nổi bật.

MC Ngọc Huy, gương mặt quen thuộc với khán giả VTV3, sẽ đồng hành cùng các "nhà thông thái" ẢNH: BTC

Dẫn chương trình là MC Ngọc Huy, một gương mặt quen thuộc với khán giả, đóng vai trò đồng hành cùng các "nhà thông thái".

Theo ban tổ chức, tham gia "Đấu trường thông thái", các "nhà thông thái" sẽ đối diện với một "đấu trường" vượt qua khuôn khổ sóng truyền hình, khi những khán giả nơi màn hình nhỏ cũng sẽ là một đối thủ, thông qua nền tảng số VTVgo.

"Đấu trường thông thái" sẽ được phát vào 21 giờ thứ hai hàng tuần trên VTV3.