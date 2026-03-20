Các đề xuất liên quan đến cơ sở Lý Thường Kiệt Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Cơ sở Lý Thường Kiệt của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhìn từ trên cao ảnh: ngọc dương

Sáng nay (20.3), lãnh đạo TP.HCM có buổi làm việc với ĐH Quốc gia TP.HCM về một số vấn đề còn vướng mắc, trong đó có cơ sở Lý Thường Kiệt của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

ĐH Quốc gia TP.HCM kiến nghị nhiều vấn đề

Trong thời gian vừa qua, ĐH Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) cho biết đã nhận được sự hỗ trợ, quan tâm và chỉ đạo của TP trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện nay, ĐHQG TP.HCM đang xây dựng và phát triển định hướng thành Khu đô thị trí thức, xanh, thân thiện và hiện đại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 19.1.2026 về việc phê duyệt Chương trình Phát triển ĐHQG TP.HCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, lãnh đạo ĐH này cho biết vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần thành phố xem xét, quan tâm và chỉ đạo thời gian tới.

Trong buổi làm việc, ĐHQG TP.HCM nêu nhiều đề xuất liên quan đến vấn đề nhà ở chuyên gia, bệnh viện ĐHQG TP.HCM, ký túc xá, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cán bộ giảng viên… Đáng chú ý, một nội dung liên quan đến việc thực hiện Thông báo số 837/TB-VP ngày 30.8.2024 của Văn phòng UBND TP.HCM.

Theo nội dung thông báo này, ngày 29.8.2024, UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp làm việc với ĐHQG TP.HCM liên quan đến các cơ sở nhà đất tại địa bàn quận 1, 5, 10; trong đó có khu đất số 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 (nay là số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) thuộc Trường ĐH Bách khoa.

Đối với phần đất có diện tích 131.166,6m², giao Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hướng dẫn Trường ĐH Bách khoa hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với phần đất có diện tích khoảng 6.300m², thống nhất thực hiện điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở để giải quyết các thủ tục pháp lý có liên quan.

Đối với phần diện tích khuôn viên còn lại, phải tính toán quy hoạch hoàn chỉnh, đảm bảo việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng mục tiêu trở thành 1 địa điểm đào tạo chất lượng cao.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM với ĐH Quốc gia TP.HCM sáng nay ảnh: hà ánh

Trường ĐH Bách khoa đang xây dựng phương án nào?

Về tình hình thực hiện, văn bản của ĐH Quốc gia TP.HCM nêu hiện nay Trường ĐH Bách khoa đang xây dựng phương án thực hiện tại Khu đất số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng.

Trong đó, đối với khu tập thể cán bộ, giáo viên phía bắc Trường ĐH Bách khoa diện tích khoảng 6.300m² (khu 3), trường đề xuất bàn giao khu đất cho địa phương lập phương án kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nơi để bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân tại khu tập thể cán bộ, giáo viên phía bắc Trường ĐH Bách khoa (khu 3), đồng thời bố trí tái định cư cho các hộ di dời khỏi khuôn viên khu tập thể cán bộ, giáo viên phía đông nam trường (khu 1) và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đối với khu đất diện tích khoảng 131.808,3m² (khu 2), trường sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với khu tập thể cán bộ giáo viên phía đông nam Trường ĐH Bách khoa có lối đi ra đường Tô Hiến Thành diện tích khoảng 1.900m² (khu 1), trường đề xuất bàn giao khu đất này cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện phương án tái định cư tại khu 3. Sau khi hoàn tất công tác tái định cư theo phương án đã phê duyệt, sẽ di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu 1 sang khu 3 để bố trí tái định cư cho những hộ dân này. Sau đó, Trường ĐH Bách khoa thực hiện các trình tự thủ tục để tiếp nhận lại quyền quản lý, sử dụng khu đất theo quy định.

Sơ đồ hiện trạng khu đất cơ sở Lý Thường Kiệt Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nguồn: trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Trong báo cáo này, ĐHQG TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, phường Diên Hồng tiếp tục phối hợp làm việc với ĐHQG TP.HCM để thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tại Thông báo số 837/TB-VP. Trong đó có phương án thực hiện tại Khu đất số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng của Trường ĐH Bách khoa, việc di dời và kinh phí di dời các hộ dân trong khuôn viên của Trường ĐH Bách khoa (số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, nêu chủ trương thành phố sẽ đồng hành tháo gỡ các vướng mắc, tạo thêm điều kiện để ĐHQG TP.HCM phát triển.

Trước đó, tối 10.3, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã phát thông cáo liên quan đến cơ sở Lý Thường Kiệt. Cụ thể, cơ sở 1 tại 268 Lý Thường Kiệt (P.Diên Hồng, TP.HCM) có diện tích khoảng 14,08 ha chưa được cấp giấy chủ quyền sử dụng đất, phần lớn công trình, hạng mục được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển mới. Hơn nữa, trong khuôn viên trường còn tồn tại 2 khu dân cư với tổng diện tích gần 1 ha chưa được xử lý, dẫn đến những khó khăn khi cấp quyền sử dụng đất. Chính vì thế, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng ở cơ sở này chủ yếu là cải tạo sửa chữa và chỉnh trang, không được mở rộng và đầu tư xây dựng mới.