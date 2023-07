Các đội Đông Nam Á rộng cửa gây bất ngờ ở World Cup 2023

Dù cùng thất bại và không ghi được bàn thắng ở trận ra quân, nhưng các đại diện Đông Nam Á ở World Cup 2023 đã phần nào để lại dấu ấn.

Đội tuyển nữ Việt Nam để thua với tỷ số 0-3 đầy khích lệ trước đương kim vô địch Mỹ. Dù phải gặp đội bóng mạnh nhất thế giới ngay trong lần đầu ra sân chơi World Cup, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung đã chống trả kiên cường. Các cầu thủ miệt mài tạo áp lực lên đối thủ, giữ cự ly đội hình phòng ngự và chỉ để thủng lưới 3 bàn trước đội bóng đã ghi tới 26 bàn ở World Cup 2019.

Đội tuyển nữ Việt Nam chơi nỗ lực trước Mỹ ĐỨC ĐỒNG

Màn thể hiện của đội tuyển nữ Việt Nam để lại ấn tượng tốt và mang tới niềm tin cho các đội tuyển "cửa dưới" ở World Cup, rằng dù chênh lệch trình độ giữa các đội vẫn tương đối lớn, nhưng với chiến thuật hợp lý và quyết tâm cao độ, mọi đội bóng đều có thể tạo bất ngờ.

Đội tuyển nữ Philippines thua 0-2 trước Thụy Sĩ, nhưng đại diện Đông Nam Á cũng có trận đấu đáng khen. Dàn cầu thủ nhập tịch (17 trong số 23 cầu thủ đá World Cup của Philippines đang chơi bóng tại Mỹ, Úc và châu Âu) với thể hình lý tưởng đã giúp Philippines tranh đấu sòng phẳng với một trong những đội tuyển nữ mạnh nhất châu Âu như Thụy Sĩ. Trước khi thủng lưới cuối hiệp 1 với quả phạt đền được xác định bởi VAR, Philippines đã chơi tốt, phòng ngự chắc chắn và tấn công có nét.

Điểm trừ của Philippines là sự gắn kết khi phần lớn cầu thủ mới lần đầu cùng nhau dự giải đấu lớn, nhưng sức trẻ (hơn nửa đội hình Philippines dưới 25 tuổi), nhiệt huyết và quyết tâm có thể giúp đại diện Đông Nam Á chơi tốt hơn nữa trong các trận tới.

Đội tuyển nữ Philippines (áo xanh) đã cầm cự tốt trước Thụy Sĩ REUTERS

Ở lượt đấu thứ hai, xác suất tạo bất ngờ của đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines còn lớn hơn, khi cả hai đội sẽ gặp những đối thủ "dễ thở" nhất trong bảng đấu.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ so tài với Bồ Đào Nha, đội cũng lần đầu dự World Cup. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tiến bộ thời gian qua khi cầm hòa Anh không bàn thắng, hay đánh bại New Zealand 5 bàn không gỡ ở trận giao hữu. Trong cuộc so tài với Hà Lan, Bồ Đào Nha cũng thi đấu nỗ lực, gây ra nhiều khó khăn cho đội đương kim á quân thế giới.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vẫn ở đẳng cấp cao hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, với việc đã chạm trán 4 trong 6 đội nữ hàng đầu thế giới trong 1 năm qua, Huỳnh NHư cùng đồng đội sẽ không còn "ngợp" khi gặp các đội tuyển mạnh. Kinh nghiệm rút ra từ những trận đấu cân não với Đức, Mỹ là bài học bổ ích để HLV Mai Đức Chung điều chỉnh lối chơi, củng cố hệ thống phòng ngự. Còn với các cầu thủ, nếu tiếp tục nỗ lực, quyết tâm và tập trung cao độ như ở trận đấu với Mỹ, việc cản bước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha không phải là điều không thể.

Đội tuyển nữ Philippines sẽ so tài với chủ nhà New Zealand. Tinh thần của New Zealand đang lên cao sau chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Na Uy ở ngày mở màn, tuy nhiên, đây là 3 điểm có phần may mắn cho New Zealand bởi Na Uy bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đội tuyển nữ New Zealand phòng ngự và tranh chấp tốt, nhưng ở trận đấu với Philippines, chủ nhà World Cup 2023 nhiều khả năng phải chơi tấn công. Dù đội chủ nhà World Cup 2023 vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng đặt trong thế trận phải kiểm soát bóng và tấn công trước một Philippines kiên cường và bền bỉ, chưa chắc New Zealand đã có chiến thắng dễ dàng.

Cũng giống đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Philippines rất muốn ghi dấu ấn trong lần đầu bước ra "biển lớn". Cả hai đội Đông Nam Á cần khắc phục điểm yếu và duy trì tinh thần như đã thể hiện ở trận ra quân để làm rạng danh bóng đá khu vực.