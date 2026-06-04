Các đối tác Việt Nam, Singapore, Nhật Bản lập liên doanh phát triển bất động sản

Đây là dự án bất động sản thứ hai do TT Capital phát triển cùng đối tác Nhật. Trước đó, tại Bình Dương (cũ), liên doanh Nhật gồm Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group đã thành công với dự án căn hộ TT AVIO, với quy mô khoảng 2.000 căn hộ. Dự án sẽ được bàn giao nhà vào cuối năm 2027.

Trong khi đó, TT GENESIS có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng gồm 1.400 sản phẩm căn hộ và 12 căn nhà phố với dòng sản phẩm căn hộ 2 phòng ngủ chiếm phần lớn dự án sẽ đáp ứng nhu cầu ở thực của người mua.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Tín, Chủ tịch HĐQT TT Capital tin tưởng rằng sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của TT Capital, kinh nghiệm quốc tế của Cosmos Initia thuộc Tập đoàn Daiwa House, sự tham gia của Hinokiya, cùng nguồn lực tài chính mạnh mẽ từ quỹ đầu tư Vietmax Capital Singapore và Koterasu Nhật Bản sẽ tạo nên một liên minh chiến lược vững mạnh, đủ năng lực dựng xây những thành công mới tại dự án.

Các đối tác Việt Nam, Singapore, Nhật Bản lập liên doanh phát triển dự án bất động sản TT GENESIS ẢNH: NHƯ QUỲNH

Tại sự kiện ký kết, đại diện Cosmos Initia chia sẻ, với hành trình nửa thế kỷ phát triển và danh mục hơn 100.000 căn hộ tại Nhật, Úc và Việt Nam, Cosmos Initia luôn đặt tiêu chuẩn cao nhất về không gian sống và giá trị bền vững cho khách hàng.

Đến với dự án TT GENESIS, Cosmos Initia cam kết mang toàn bộ kinh nghiệm 50 năm để cùng các đối tác kiến tạo nên hai tòa căn hộ tinh tuyển tại Nam Sài Gòn. Ông tin tưởng rằng, sự kết hợp giữa tài chính Singapore, tinh hoa Nhật Bản và nội lực Việt Nam sẽ tạo ra một chuẩn mực sống mới, mang lại giá trị tối ưu và sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Koterasu cho hay, Koterasu có hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam, với tổng giá trị tài sản của các dự án đầu tư hơn 1 tỉ USD và cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn, thúc đẩy bởi cơ cấu dân số trẻ, cùng với nhu cầu nhà ở ngày càng mạnh, thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa.