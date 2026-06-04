Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Các đối tác Việt Nam, Singapore, Nhật Bản lập liên doanh phát triển bất động sản

Đình Sơn
Đình Sơn
04/06/2026 16:07 GMT+7

Ngày 4.6, tại TP.HCM, 5 liên doanh chiến lược đến từ Nhật Bản, Singapore và Việt Nam gồm: Cosmos Initia, Tập đoàn Hinokiya, Tập đoàn Koterasu, Vietmax Capital và Công ty cổ phần đầu tư TT Capital chính thức "bắt tay" phát triển dự án bất động sản TT GENESIS tại TP.HCM.

Đây là dự án bất động sản thứ hai do TT Capital phát triển cùng đối tác Nhật. Trước đó, tại Bình Dương (cũ), liên doanh Nhật gồm Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group đã thành công với dự án căn hộ TT AVIO, với quy mô khoảng 2.000 căn hộ. Dự án sẽ được bàn giao nhà vào cuối năm 2027.

Trong khi đó, TT GENESIS có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng gồm 1.400 sản phẩm căn hộ và 12 căn nhà phố với dòng sản phẩm căn hộ 2 phòng ngủ chiếm phần lớn dự án sẽ đáp ứng nhu cầu ở thực của người mua.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Tín, Chủ tịch HĐQT TT Capital tin tưởng rằng sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của TT Capital, kinh nghiệm quốc tế của Cosmos Initia thuộc Tập đoàn Daiwa House, sự tham gia của Hinokiya, cùng nguồn lực tài chính mạnh mẽ từ quỹ đầu tư Vietmax Capital Singapore và Koterasu Nhật Bản sẽ tạo nên một liên minh chiến lược vững mạnh, đủ năng lực dựng xây những thành công mới tại dự án.

Các đối tác Việt Nam, Singapore, Nhật Bản lập liên doanh phát triển bất động sản- Ảnh 1.

Các đối tác Việt Nam, Singapore, Nhật Bản lập liên doanh phát triển dự án bất động sản TT GENESIS

ẢNH: NHƯ QUỲNH

Tại sự kiện ký kết, đại diện Cosmos Initia chia sẻ, với hành trình nửa thế kỷ phát triển và danh mục hơn 100.000 căn hộ tại Nhật, Úc và Việt Nam, Cosmos Initia luôn đặt tiêu chuẩn cao nhất về không gian sống và giá trị bền vững cho khách hàng. 

Đến với dự án TT GENESIS, Cosmos Initia cam kết mang toàn bộ kinh nghiệm 50 năm để cùng các đối tác kiến tạo nên hai tòa căn hộ tinh tuyển tại Nam Sài Gòn. Ông tin tưởng rằng, sự kết hợp giữa tài chính Singapore, tinh hoa Nhật Bản và nội lực Việt Nam sẽ tạo ra một chuẩn mực sống mới, mang lại giá trị tối ưu và sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Koterasu cho hay, Koterasu có hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam, với tổng giá trị tài sản của các dự án đầu tư hơn 1 tỉ USD và cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn, thúc đẩy bởi cơ cấu dân số trẻ, cùng với nhu cầu nhà ở ngày càng mạnh, thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa.

Tin liên quan

Đà tăng giá căn hộ đã chững lại

Đà tăng giá căn hộ đã chững lại

Sau một thời gian tăng nóng, đến nay giá và giao dịch căn hộ ở thị trường thứ cấp đã chững lại.

Khám phá thêm chủ đề

Bất động sản căn hộ địa ốc Quỹ đầu tư nước ngoài
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận