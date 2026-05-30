25 ngân hàng được 'nới' tín dụng bất động sản

Thanh Xuân
30/05/2026 15:02 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước mới có công văn gửi 25 ngân hàng thương mại về tăng trưởng tín dụng, cụ thể là tín dụng đối với bất động sản (BĐS) theo hướng nới cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản (BĐS) phù hợp với chủ trương, chính sách của các cấp có thẩm quyền về phát triển thị trường BĐS và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo mới để các TCTD triển khai về tín dụng BĐS. 

Cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất không kiểm soát tăng trưởng tín dụng BĐS

Cụ thể, kể từ ngày 1.1.2026 đến hết 31.12.2026, các TCTD không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng BĐS theo nội dung tại điểm 4 công văn số 11686 ngày 31.12.2025. Các TCTD tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của NHNN tại công văn11686. Trong danh sách 25 ngân hàng thương mại lần này có Vietinbank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank…

Nhà điều hành yêu cầu các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực BĐS so với cuối năm 2025 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung so với cuối năm 2025 của chính TCTD. 

Theo dữ liệu từ NHNN, tính đến cuối tháng 3, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế là 19,186 triệu tỉ đồng, tăng 3,18%. Trong đó, dư nợ lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng trưởng 4,69% so với cuối năm 2025, với số dư 4,577 triệu tỉ đồng; cho vay hoạt động thương mại, vận tải và viễn thông tăng 1,16%, dư nợ lên 4,94 triệu tỉ đồng; các hoạt động dịch vụ khác có dư nợ lên 8,509 triệu tỉ đồng, tăng 3,54%... Tính đến giữa tháng 3, tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt khoảng 41.000 tỉ đồng, trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 25.000 tỉ đồng và các ngân hàng thương mại trên 16.000 tỉ đồng…

Từ 10.10.2025: Điều chỉnh lãi suất vay ưu đãi Chương trình cho vay nhà ở xã hội

Ngày 10.10.2025, Chính phủ ban hành Nghị định 261/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26.7.2024 và Nghị định 192/2025/NĐ-CP ngày 1.7.2025, quy định chi tiết việc phát triển, quản lý nhà ở xã hội và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 10.10.2025, nhằm hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên toàn quốc.

