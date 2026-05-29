Ngân hàng Nhà nước lên tiếng chương trình Vinhomes hỗ trợ khách hàng vàng mua bất động

Thanh Xuân
29/05/2026 17:34 GMT+7

Chiều 29.5, Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được đăng tải trên các website và báo cáo của Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Vinhomes (VHM).

Liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã yêu cầu Công ty VHM khi triển khai các chương trình liên quan đến giao dịch bất động sản phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm luật Các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh ngoại hối, Nghị định 24/2012 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025) và pháp luật về kinh doanh bất động sản, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tránh gây tác động bất lợi đến thị trường, doanh nghiệp và người dân, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước.

NHNN lên tiếng chương trình hỗ trợ khách hàng có vàng mua bất động sản

Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Chính phủ khuyến khích chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân cho phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tâm lý găm giữ vàng, chống vàng hóa nền kinh tế, đầu cơ vàng, không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. Vì vậy, các hoạt động liên quan đến vàng luôn được NHNN quan tâm quản lý, giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

Các chương trình liên quan đến huy động vốn hay sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

"NHNN sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ cao nhất các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến mới liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN, góp phần phục vụ có hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của đất nước", nhà điều hành nêu quan điểm.

Giải pháp đột phá 'đánh thức' nguồn lực vàng trong dân

Đó là nhận xét của nhiều chuyên gia liên quan đến việc Công ty CP Vinhomes công bố triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng sang tiền mặt để giao dịch bất động sản.

