Đà Nẵng siết giám sát bất động sản, ngăn hình thành 'sân sau'

Chiều 25.5, Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP.Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Phiên họp tập trung rà soát tình hình triển khai các nhiệm vụ thời gian qua, đánh giá kết quả đạt được; đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ thực hiện từng nhóm nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể trong thời gian tới để Ban Chỉ đạo thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo.

Một dự án bất động sản ở phía nam TP.Đà Nẵng nằm ở vị trí ven sông thu hút nhiều nhà đầu tư ẢNH: NGỌC THIÊN

Bên cạnh đó, phiên họp cũng xem xét, cho ý kiến đối với quy chế làm việc, chương trình công tác các năm 2026, 2027 và các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng sống của người dân và tăng năng lực cạnh tranh của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong bối cảnh đó, phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với yêu cầu xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Các đại biểu nêu ý kiến tại phiên họp Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP.Đà Nẵng ẢNH: MAI QUANG

Ông Quang nhấn mạnh, sau khi mở rộng không gian phát triển và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, thành phố đứng trước yêu cầu tái cấu trúc không gian đô thị, phân bố lại dân cư, phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Điều này đòi hỏi chính sách nhà ở phải đi trước một bước; thị trường bất động sản cần phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững, đáp ứng nhu cầu thực của người dân cũng như các định hướng phát triển lớn của thành phố trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, thời gian qua Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động.

Hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025–2030

Ông Lê Ngọc Quang cho hay tồn tại hiện nay không phải là thiếu cơ chế mà là cần quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng; khơi thông các dự án chậm triển khai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng yếu thế.

Ông Quang cũng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc triển khai các nhiệm vụ phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ẢNH: MAI QUANG

Theo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Thủ tướng Chính phủ giao Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025 - 2030. Đây được xem là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu siết chặt công tác quản lý, giám sát thị trường bất động sản; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, đầu cơ, thao túng thị trường. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi, hình thành lợi ích nhóm, "sân sau" trong quá trình đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng nhà ở.