TP.HCM sẽ đẩy nhanh dự án, tăng cung cho thị trường bất động sản

Nhu cầu nhà ở rất lớn

Phát biểu tại Hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 17.4, ông Trần Sĩ Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thị trường bất động sản TP.HCM đã cơ bản vượt qua giai đoạn khó khăn 2021-2023 và đang có dấu hiệu phục hồi.

Theo ông Nam, năm 2025, doanh thu bất động sản của TP.HCM đạt khoảng 270.000 tỉ đồng; riêng quý 1/2026 đạt gần 104.000 tỉ đồng, cho thấy xu hướng tăng trưởng trở lại của thị trường. Tuy nhiên, lãi suất tăng cao trong thời gian qua đã gây không ít khó khăn cho cả doanh nghiệp và người dân.

Ông nhấn mạnh, nhu cầu phát triển và giao dịch bất động sản tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung vẫn rất lớn. Lĩnh vực bất động sản đóng góp khoảng 10-11% GDP cả nước, trong khi tại TP.HCM, tỷ lệ này có thời điểm lên đến 30-34%, cho thấy vai trò quan trọng của thị trường đối với nền kinh tế.

Hiện TP.HCM có đầy đủ 4 phân khúc bất động sản theo phân loại của Bộ Xây dựng, gồm nhà ở, thương mại dịch vụ, công nghiệp và du lịch. Thành phố đang định hướng phát triển đồng bộ cả 4 phân khúc, trong đó chú trọng các lĩnh vực có tính lan tỏa cao. "Bất động sản là ngành có tính liên kết mạnh. Khi thị trường gặp khó khăn sẽ kéo theo nhiều ngành nghề khác bị ảnh hưởng, đặc biệt là xây dựng và các lĩnh vực dịch vụ liên quan. Vì vậy, việc điều hành chính sách cần thận trọng, hài hòa giữa kiểm soát và phát triển", ông Nam nói.

Ông Trần Sĩ Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Tỉ trọng bất động sản cao cấp trong tổng nguồn cung không cao

Đối với nhà ở xã hội, TP.HCM đã triển khai nhanh các chính sách của Chính phủ, đồng thời ban hành nhiều cơ chế riêng để mở rộng đối tượng tiếp cận. Theo đó, các điều kiện mua nhà ở xã hội đã được nới lỏng hơn so với trước đây, như điều chỉnh tiêu chí thu nhập và điều kiện nhà ở phù hợp với thực tế, giúp người dân có nhu cầu thực dễ dàng tiếp cận. "TP.HCM sẽ kiến nghị các cơ chế đặc thù, trong đó có việc rút gọn thủ tục đầu tư, tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, qua đó tăng nguồn cung cho thị trường", ông Trần Sĩ Nam khẳng định.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho rằng, cần nhìn nhận đầy đủ các phân khúc bất động sản. Phân khúc cao cấp là một phần cấu thành diện mạo đô thị, góp phần tạo nên bộ mặt của thành phố và tỉ lệ của phân khúc này trong tổng nguồn cung thực chất không cao. Nhưng khi nói đến bất động sản, chúng ta hay lấy mức giá cao nhất để đánh giá đánh giá toàn thị trường dẫn đến hiểu lầm.

Về mục tiêu phát triển, TP.HCM đặt kế hoạch đến năm 2026 đạt khoảng 428.000-500.000 căn nhà ở. Tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là nhà ở xã hội đang có tín hiệu tích cực và khả năng hoàn thành mục tiêu là khả thi. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, bên cạnh chính sách đầu tư, TP.HCM cần sự hỗ trợ từ chính sách tín dụng. "Chúng tôi mong muốn các ngân hàng có cơ chế linh hoạt hơn, tập trung nguồn vốn vào các phân khúc phục vụ nhu cầu thực", ông Nam đề xuất.

Cụ thể, cần ưu tiên tín dụng cho người trẻ dưới 35 tuổi chưa có nhà ở, với các chính sách hỗ trợ lãi suất phù hợp. Đây là nhóm có nhu cầu lớn, đặc biệt tại TP.HCM đang tập trung đông lực lượng lao động trẻ, sinh viên và người mới đi làm. Bên cạnh đó, cần có chính sách riêng cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhằm giúp họ tiếp cận nhà ở ổn định, phù hợp với thu nhập.



