Đà Nẵng siết quản lý nhà thầu sau hàng loạt công trình ì ạch

Ngày 18.5, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ban hành công văn liên quan đến công tác báo cáo, rà soát định kỳ năng lực nhà thầu quý 1 năm 2026, trong đó yêu cầu chấn chỉnh việc lựa chọn nhà thầu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ thi công.

Theo công văn, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, UBND xã Nam Trà My và UBND phường Hòa Xuân nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu; bảo đảm lựa chọn được các đơn vị có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thực tế phù hợp với hồ sơ dự thầu, đáp ứng yêu cầu về tiến độ triển khai và hoàn thành công trình.

Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn Đà Nẵng do liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 thi công chậm tiến độ thời gian dài

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được xem xét, xử lý theo quy định, bảo đảm các công trình triển khai đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Trường hợp không báo cáo đầy đủ, kịp thời hoặc để xảy ra tình trạng nhà thầu được lựa chọn không bảo đảm năng lực, làm ảnh hưởng tiến độ dự án, các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Theo danh sách kèm theo công văn, có 5 trường hợp nhà thầu bị đánh giá vi phạm, chậm tiến độ.

Trong đó, liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 bị phản ánh chậm thi công dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn Đà Nẵng.

Công ty TNHH Kachi Việt Nam bị đánh giá có năng lực yếu tại gói thầu thi công đường giao thông khu dân cư làng Ông Ré, xã Nam Trà My.

3 trường hợp còn lại gồm Công ty TNHH MTV An Việt Trí; Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xây dựng Vương Thành Long; liên danh Công ty TNHH MTV An Việt Trí và Công ty TNHH Mai Phương Minh bị đánh giá dừng thi công, không xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài tại nhiều công trình ở phường Hòa Xuân.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng, UBND xã Nam Trà My và UBND phường Hòa Xuân khẩn trương chỉ đạo xử lý các trường hợp nhà thầu không đủ năng lực theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, thực hiện công khai năng lực các nhà thầu yếu kém, vi phạm quy định về đấu thầu trên Cổng thông tin điện tử thành phố và các phương tiện thông tin khác theo quy định.

Ngoài ra, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được yêu cầu tiếp tục thực hiện đầy đủ việc rà soát năng lực nhà thầu và báo cáo định kỳ trước ngày 25 hằng tháng. Nội dung báo cáo phải đầy đủ, cụ thể, chính xác đối với các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ.

UBND thành phố nhấn mạnh, nếu báo cáo không đầy đủ hoặc thiếu chính xác, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.