Giải pháp đột phá 'đánh thức' nguồn lực vàng trong dân

Thành công sẽ tốt cho nền kinh tế

Theo công bố, Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Vinhomes và các công ty vàng bạc đá quý sẽ phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mặt để mua nhà, đồng thời bảo đảm khả năng quy đổi ngược từ bất động sản sang vàng theo nhu cầu sau thời gian 5 năm. Vinhomes khẳng định sau 5 năm, tùy vào biên độ lợi nhuận, khách hàng có thể lựa chọn tiếp tục nắm giữ bất động sản của Vinhomes hoặc có thể nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi. Đồng nghĩa khách hàng được hoàn lại đủ khoản tiền để mua lại số vàng đã bỏ ra ban đầu. Cùng với đó, khách hàng còn được nhận thêm khoản lãi tương đương 10% số vàng.

Vinhomes đưa ra chương trình đột phá, góp phần "đánh thức" dòng vốn bằng vàng để đưa vào phục vụ kinh tế phát triển Ảnh: Ngọc Thắng

Muốn huy động được vàng trong dân, không thể dùng biện pháp hành chính mà cần có phương án cụ thể để những người giữ vàng hiện nay yên tâm mà đưa vàng chuyển hóa thành vốn. Ông Huỳnh Trung Khánh (Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN)

TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nhận định đây là chính sách tốt, huy động được nguồn vàng trong dân chuyển hóa thành vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế. Theo chuyên gia này, nhiều người lo ngại chương trình có thể gây "vàng hóa" nền kinh tế nhưng tìm hiểu kỹ sẽ thấy khách vẫn thanh toán mua nhà đất bằng tiền VND chứ không phải bằng vàng. Nếu xét ở góc độ khách hàng thì sau 5 năm, người mua nhà có quyền lựa chọn, nếu chọn vàng thì vàng vẫn là vàng, thêm khoản lãi 10% và không có rủi ro gì. Nếu có rủi ro thì do chủ đầu tư gánh chịu. Ngoài ra, chính sách này chỉ áp dụng được với những doanh nghiệp có uy tín về bất động sản và tiềm lực tài chính vững, quản trị rủi ro tốt.

"Hơn nữa, câu chuyện huy động vàng trong dân đã được đề cập từ hơn một thập niên qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như Chính phủ thời gian qua cũng đã trăn trở nhiều về vấn đề làm sao chuyển hóa lượng vàng trong dân để phục vụ phát triển kinh tế. Nếu cứ để vàng như vậy thì không phải vốn và cũng không thể nào đáp ứng được nhu cầu cho tăng trưởng kinh tế trong những năm tới. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng nên khi một doanh nghiệp thực hiện vận dụng triển khai chuyển hóa vàng thành vốn thì đây cũng là bằng chứng thực tiễn cho tham khảo sau này. Chính sách này thành công sẽ rất tốt cho nền kinh tế", TS Lê Xuân Nghĩa phân tích và cho rằng nhà nước khi thành lập sàn giao dịch vàng, thực hiện đưa vàng vật chất lên sàn và thực hiện giao dịch chứng chỉ vàng cũng nhằm chuyển hóa nguồn lực vàng để phục vụ phát triển kinh tế. Muốn chuyển đổi vốn hóa vàng thì phải có cách chuyển đổi thành tiền.

"Cách mà Vinhomes đang làm là đang chuyển vàng qua tiền thông qua các công ty vàng và đằng sau đó có sự hỗ trợ của ngân hàng. Tôi ủng hộ chính sách này khi có giải pháp chuyển hóa vàng sang vốn phục vụ cho mục đích tăng trưởng kinh tế. Chỉ cần huy động 100 tấn trong 500 tấn vàng trong dân thì nền kinh tế có được nguồn vốn lớn", TS Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh.

Mặt khác, theo ông, giá vàng biến động hằng năm nên doanh nghiệp khi triển khai sẽ phải tính toán. Có thể doanh nghiệp đã khảo sát 20 năm qua, giá bất động sản tại VN tăng gấp đôi trong khi đó nhiều năm giá vàng tăng thấp, gần đây mới tăng cao. So sánh tốc độ tăng giá của vàng với bất động sản là gần bằng nhau. Chính vì vậy, không nên quá lo về vấn đề 5 năm sau, giá bất động sản tăng nhanh hơn thì sao.

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng bày tỏ ủng hộ chính sách được Vinhomes triển khai. TS Hiếu đánh giá sáng kiến này khá bất ngờ và mang tính đột phá. Điểm đột phá của chương trình nằm ở việc khách hàng vừa sở hữu bất động sản đồng thời vẫn được bảo chứng đầu ra cho nguồn vàng đã chuyển đổi thông qua cơ chế hoàn trả tương đương 110% giá trị vàng sau 5 năm. Thực tế, đã nhiều lần Chính phủ và các chuyên gia kinh tế đặt ra vấn đề làm thế nào để huy động nguồn lực từ khối lượng 400 - 500 tấn vàng đang nằm im trong dân để phục vụ hoạt động kinh tế nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu. Chính sách của công ty là hỗ trợ khách hàng có vàng chuyển đổi sang tiền đồng để mua nhà, việc này không phải là hiện tượng "vàng hóa" vì khách hàng đang sở hữu vàng sẽ chuyển sang tài sản khác để phục vụ cuộc sống.

"Từ tài sản không sinh lời là vàng, khách hàng sẽ chuyển sang tài sản sử dụng cho đời sống, ở đây là căn nhà và cũng có khả năng sinh lời. Đây là sáng kiến hay để thực hiện việc chuyển đổi vốn từ vàng thành nguồn lực đưa vào quá trình phát triển nền kinh tế. Đối với chủ đầu tư cũng có lợi vì tạo ra doanh thu", TS Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ thêm.

Đưa nguồn lực đang đóng băng vào hoạt động đầu tư, giao thương

Các chuyên gia đều có chung nhận xét: Chương trình của Vinhomes tạo ra cơ chế để vàng được xác thực hợp pháp, quy đổi thành tiền mặt, sau đó tham gia hoạt động đầu tư và giao thương. Bản chất của mô hình là đưa nguồn lực đang "đóng băng" thành dòng vốn vận động, thay vì khuyến khích giao dịch bằng vàng. Các quy định của chương trình được thiết kế chặt chẽ. Theo đó, chỉ áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25.5.2026. Toàn bộ quá trình xác minh và quy đổi đều thông qua các công ty vàng bạc đá quý. Cơ chế này giúp hạn chế đầu cơ, tránh tạo sóng tích trữ mới trên thị trường vàng.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, phấn khởi nhận định: "Tôi tin chính sách này sẽ khả thi. Đây là điểm khá mới không chỉ đối với thị trường bất động sản mà còn cả cho thị trường vàng. Hơn nữa, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 chữ số trong những năm tới thì VN đòi hỏi nguồn vốn khá cao. Giả sử số lượng vàng đang được tích trữ trong dân khoảng 500 tấn, tương đương 70 tỉ USD, chỉ cần chính sách này huy động được 50 tấn, tương đương 7 tỉ USD thì nền kinh tế cũng có một nguồn vốn lớn".

"Muốn huy động được vàng trong dân, không thể dùng biện pháp hành chính mà cần có phương án cụ thể để những người giữ vàng hiện nay yên tâm mà đưa vàng chuyển hóa thành vốn. Không những vậy, chính sách này còn là bước đột phá đối với thị trường vàng trong hơn một thập niên qua", ông Khánh nhận định thêm. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý doanh nghiệp nên dự trù trong trường hợp giá vàng tăng lên sẽ phải xử lý như thế nào khi khách hàng có nhu cầu nhận lại vàng.

"Phương án tốt nhưng để tránh rủi ro có thể xảy ra, phía Ngân hàng Nhà nước cần sớm triển khai các giải pháp trên thị trường vàng, cho phép các công cụ phái sinh phòng chống rủi ro về giá trong trường hợp chuyển đổi vàng thành vốn, không nhằm mục đích lướt sóng, đầu cơ", ông Huỳnh Trung Khánh đề xuất.