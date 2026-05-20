Giá vàng, bạc tiếp tục 'sập' mạnh, sắp tới sẽ ra sao?

Giá vàng giảm gần 30 triệu/lượng trong 4 tháng

Hiện, mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra ở 158,5 - 161,5 triệu đồng, giảm 2,5 - 2 triệu đồng so với chốt ngày 19.5.

Các doanh nghiệp khác như Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải... niêm yết giá mua - bán vàng bằng giá vàng miếng SJC.

Giá vàng đang ở vùng thấp nhất 4 tháng qua ẢNH: ĐAN THANH

Từ hôm qua tới nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm liên tiếp 4 nhịp, nâng tổng mức giảm 2 ngày qua lên 2,8 - 2,3 triệu đồng/lượng.

So với mức bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (191,3 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 29,8 triệu đồng. Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 19 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay duy trì mức bán ra chủ yếu trên 76 triệu đồng/kg trong buổi sáng, từ đầu giờ chiều tới nay nhích lên vùng trên 77 triệu đồng/kg, giảm khoảng 500.000 - 600.000 đồng/kg so với chốt ngày 19.5, tùy thương hiệu.

Lúc gần 15 giờ, giá mỗi kg bạc được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải mua vào và bán ra lần lượt: 75,280 - 77,6 triệu đồng; 75,653 - 77,999 triệu đồng; 75,759 - 78,105 triệu đồng...

So với giá đỉnh bán ra từ đầu năm đến nay ghi nhận ngày 29.1 (121,9 triệu đồng/kg), giá mỗi kg đã giảm 44 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 14 giờ 36 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.478 USD/ounce, giảm 3,1 USD/ounce (tương đương 0,07%); giá bạc giao ngay là 74,8 USD/ounce, tăng 1,24 USD/ounce (tương đương 1,68%) so với chốt phiên hôm qua.

Yếu tố nào tác động giá bạc, vàng thời gian tới?

Theo TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân, trong ngắn và trung hạn, thị trường vàng và bạc toàn cầu sẽ chịu chi phối mạnh bởi các trục vĩ mô lớn gồm: chính sách tiền tệ Mỹ, "sức khỏe" kinh tế Mỹ, địa chính trị Trung Đông và quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Hướng đi lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn là biến số quan trọng nhất. Vàng và bạc vốn không sinh lãi, nên khi Fed duy trì lãi suất cao, chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý tăng lên, khiến dòng tiền ưu tiên trái phiếu và USD.

Giá vàng, bạc sắp tới không phụ thuộc vào một yếu tố đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng giữa chính sách tiền tệ, rủi ro kinh tế và địa chính trị ẢNH: ĐAN THANH

Tuy nhiên, nếu Fed phát tín hiệu rõ ràng về chu kỳ giảm lãi suất cuối năm nay hoặc đầu năm sau, vàng sẽ lập tức được kích hoạt như một tài sản đón đầu nới lỏng tiền tệ. Lịch sử cho thấy, mỗi chu kỳ Fed đảo chiều sang hạ lãi suất đều mở ra một sóng tăng mới cho kim loại quý.

Ông Nhân phân tích, "sức khỏe" kinh tế của Mỹ đang tiềm ẩn rủi ro suy giảm tăng trưởng. Nếu kinh tế Mỹ suy yếu nhanh hơn dự báo, thất nghiệp tăng, tiêu dùng giảm, thị trường sẽ kỳ vọng Fed phải nới lỏng mạnh tay hơn - đây là môi trường rất thuận lợi cho vàng. Ngược lại, nếu kinh tế Mỹ tiếp tục "dai sức", vàng sẽ thiếu động lực bứt phá.

Nhấn mạnh quan hệ thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc là biến số dài hạn, ông Nhân cho rằng, nếu căng thẳng thương mại gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, lạm phát có nguy cơ quay lại, thì vàng và bạc sẽ được hưởng lợi như một hàng rào chống lạm phát.

Đồng thời, xu hướng nhiều quốc gia giảm phụ thuộc vào USD trong thanh toán quốc tế cũng âm thầm hỗ trợ vai trò dự trữ của vàng.

Với bạc, yếu tố bổ sung là nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong năng lượng tái tạo và sản xuất chip. Nếu kinh tế toàn cầu phục hồi, bạc có thể tăng mạnh hơn vàng nhờ yếu tố công nghiệp này.

"Tóm lại, vàng và bạc sắp tới không phụ thuộc vào một yếu tố đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng giữa chính sách tiền tệ, rủi ro kinh tế và địa chính trị. Khi các yếu tố này đồng pha, kim loại quý có thể bước vào một chu kỳ tăng mới rất đáng chú ý", ông Nhân nói.

Với năm 2026, ông Nhân khuyến cáo, mấu chốt là nhà đầu tư phải tái cân bằng danh mục, để không phụ thuộc vào một kịch bản duy nhất mà có thể linh hoạt điều chỉnh.

Nếu sẵn tiền nhàn rỗi, nhà đầu tư nên dành khoảng 30% vào vàng, bạc; 30% gửi tiết kiệm; 25% dành cơ hội cho các loại tài sản mang tính rủi ro hơn như cổ phiếu hoặc góp vốn kinh doanh; 15% để tiền mặt dự phòng.