Vì sao vàng 'ế' dù giá đang thấp nhất 4 tháng qua?

Vàng giảm gần 28 triệu/lượng, bạc giảm trên 42 triệu/kg

Hôm nay 19.5, vàng miếng SJC được mua vào và bán ra ở 161 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt ngày 18.5. Vàng đang ở vùng giá thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây.

So với mức đỉnh từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (bán ra 191,3 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 27,8 triệu đồng.

Gần đây, giao dịch tại các cửa hàng vàng khá trầm lắng ẢNH: ĐAN THANH

Giá bạc hôm nay cũng giảm so với chốt ngày 18.5. Lúc hơn 14 giờ 30, cả Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý đều bán ra mỗi kg bạc giá 78,3 triệu đồng, giảm hơn 1 triệu đồng.

Từ khi mở cửa giao dịch tới khoảng hơn 14 giờ 30, giá bạc được bán ra quanh mức 78 - 79 triệu đồng/kg.

So với mức giá bán ra cao nhất gần 122 triệu đồng/kg ghi nhận ngày 29.1, giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 42 triệu đồng.

Điều đáng nói là, dù giá các loại kim loại quý giảm mạnh, doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện hầu như không giới hạn số lượng được mua, bán vàng giao ngay, song giao dịch lại đìu hiu. Nhiều thời điểm, cửa hàng chỉ 10 - 15 khách hàng.

Với bạc, dù đặt mua mới vẫn phải chờ hẹn lịch trả hàng xa, song cũng không còn cảnh xếp hàng từ nửa đêm, tràn cả ra đường để chờ mua.

TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích, hiện tượng giá giảm nhưng người dân không mua như nêu trên không hề lạ dưới góc nhìn kinh tế học hành vi và chu kỳ tài sản.

Thị trường vàng miếng SJC ở Việt Nam là thị trường đặc thù, không thuần túy vận hành theo cung - cầu như thế giới. Giá vàng miếng do thương hiệu SJC chi phối trong khi nguồn cung bị kiểm soát chặt bởi chính sách quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, khi giá giảm, người dân không nhìn đây là cơ hội mua rẻ mà nhìn bằng tâm lý: liệu đây có phải điểm rơi hay chỉ là nhịp điều chỉnh trước khi còn giảm nữa?

Ngoài ra, tâm lý đám đông trên thị trường vàng Việt Nam luôn mang tính "đu đỉnh - bán đáy". Khi giá tăng mạnh, người dân xếp hàng vì sợ mất cơ hội (FOMO). Khi giá giảm sâu, tâm lý chuyển sang sợ rủi ro (FOLO). Nhà đầu tư nhỏ lẻ lúc này không còn kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn, mà chuyển sang trạng thái phòng thủ.

"Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện nay tuy đã giảm so với năm 2023 nhưng vẫn đủ hấp dẫn để người dân quay lại gửi tiết kiệm thay vì nắm giữ vàng vật chất không sinh lời. Dòng tiền đang có xu hướng quay lại ngân hàng, bất động sản giá thấp và chứng khoán, thay vì nằm chết trong két sắt", ông Nhân nói.

Khía cạnh khác được vị chuyên gia đề cập là, thực tế, người dân đã "no vàng" sau giai đoạn mua đuổi đầu năm. Rất nhiều người mua ở vùng 185 - 190 triệu đồng/lượng, vẫn đang lỗ nặng. Khi tài sản đang âm, họ mất niềm tin vào việc tiếp tục mua trung bình giá.

Nhìn chung, vàng và bạc "ế" không phải vì giá chưa đủ rẻ, mà vì tâm lý thị trường đã chuyển từ tham lam sang phòng thủ.

Vàng, bạc vẫn nên có vị trí nhất định trong danh mục tài sản

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), phân tích, thời gian tới, thị trường vàng và bạc sẽ tiếp tục chịu tác động từ nhiều biến số lớn như: định hướng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), triển vọng kinh tế Mỹ, quan hệ thương mại Mỹ - Trung, cũng như các rủi ro địa chính trị toàn cầu.

Nếu lãi suất quốc tế duy trì ở mức cao trong thời gian dài, vàng sẽ chịu áp lực nhất định do dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản có lợi suất ổn định hơn. Ngược lại, nếu kinh tế toàn cầu suy yếu mạnh hoặc bất ổn gia tăng, vàng vẫn sẽ phát huy vai trò trú ẩn truyền thống.

Chuyên gia cho rằng, trong danh mục đầu tư nên duy trì một phần vàng, bạc như bảo hiểm tài sản ẢNH: ĐAN THANH

"Vàng, bạc vẫn nên có vị trí nhất định trong danh mục tài sản như một lớp đệm an toàn trước biến động toàn cầu với tỷ trọng hợp lý", ông Huy nói.

TS Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên ngành tài chính (Đại học RMIT Việt Nam), khuyến cáo hiện tại nếu sẵn tiền trong tay, nhà đầu tư nên áp dụng chặt chẽ quy tắc phân bổ tài sản. Kim loại quý chỉ nên chiếm khoảng 10 - 15% tổng danh mục đầu tư, hãy kiên nhẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh sâu của thị trường để giải ngân theo phương pháp trung bình giá.

Về việc nhiều nhà đầu tư băn khoăn là hiện tại nên dồn tiền gửi tiết kiệm hay mua vàng, bạc, ông Nhân nhấn mạnh, đây không phải những lựa chọn loại trừ nhau, mà là 2 công cụ cho mục tiêu khác nhau: tiết kiệm để giữ thanh khoản và an toàn ngắn hạn; vàng, bạc để phòng ngừa rủi ro tiền tệ trung và dài hạn.

Năm 2026 không nên hiểu là chọn tiết kiệm hay vàng, mà là tái cân bằng danh mục. Giai đoạn này, có thể ưu tiên tỷ trọng tiền gửi cao hơn để chờ tín hiệu rõ ràng từ chu kỳ lãi suất toàn cầu. Song song, vẫn nên duy trì một phần vàng, bạc như bảo hiểm tài sản.