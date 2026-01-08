Các hội quần chúng giảm 69 đầu mối sau sắp xếp, tinh gọn

Thông tin trên được được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết tại Hội nghị tổng kết hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Bà Hà Thị Nga, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HƯƠNG DIỆP

Tới dự hội nghị có bà Hà Thị Nga, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành…

Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành thông báo Kết luận số 230 về đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Theo Kết luận 230, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, VCCI là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước.

Đây là kết luận lịch sử của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thể hiện sự động viên, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với vai trò của các tổ chức quần chúng trong khối đại đoàn kết dân tộc, khuyến khích sự phát triển của các hội nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân và đóng góp cho xã hội; đồng thời khẳng định vững chắc vị trí, vai trò đại diện, là cầu nối giữa Đảng và tầng lớp nhân dân.

Động lực to lớn với các hội quần chúng

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là nguồn động lực to lớn, có ý nghĩa định hướng, thể hiện quyết tâm chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại biểu các hội quần chúng tham dự hội nghị ẢNH: THU HẰNG

Bà Hà Thị Nga đề nghị lãnh đạo các hội quần chúng nghiên cứu sâu sắc nội dung Kết luận 230, trên cơ sở đó chuẩn bị tâm thế cùng MTTQ Việt Nam có kế hoạch triển khai thực hiện kết luận trong thời gian sắp tới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Làm sao năm 2026, hoạt động các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong năm 2026 đi vào thực chất, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của đất nước.

Theo báo cáo của MTTQ Việt Nam, năm 2025, các hội quần chúng đã chủ động điều chỉnh giảm đầu mối bên trong đồng thời đã thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các đơn vị trực thuộc, ban hành các quyết định sáp nhập, giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 18; sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo đúng theo chỉ đạo của T.Ư.

Đến nay, đã có 20 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong; từ 160 đầu mối đã giảm xuống còn 91 đầu mối, giảm 43%.

Năm 2025 ghi dấu sự gia tăng rõ nét về chất lượng giám sát và phản biện xã hội của các hội quần chúng. Không chỉ dừng ở việc tham gia góp ý, các hội đã chủ động theo dõi việc thực thi chính sách, giám sát hoạt động công vụ, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống.