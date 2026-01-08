Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất sắp xếp còn 29 hội quần chúng

Thu Hằng
Thu Hằng
08/01/2026 11:24 GMT+7

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư; đồng thời yêu cầu các hội khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các hội phù hợp với mô hình tổ chức mới sau sắp xếp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận 230 về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống sắp xếp còn 29 hội quần chúng- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

ẢNH: THU HẰNG

Kết luận nêu rõ, tại phiên họp ngày 28.11.2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư báo cáo về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, VCCI.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, VCCI là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đối với hai tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Thống nhất thực hiện cơ chế Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hội trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể được Đảng, Nhà nước giao. Khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các hội quần chúng

Tại kết luận, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức, các pháp nhân trực thuộc, chỉ giữ lại những tổ chức pháp nhân trực thuộc có chức năng phù hợp, cần thiết, hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của hội.

Cùng đó, giải quyết các vấn đề về nhà đất, tài chính và tài sản của các hội bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, đúng mục đích. Những nội dung này được giao hoàn thành trong quý 2/2026.

"Việc thực hiện phải bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác vận động quần chúng, tập hợp, đoàn kết các giai tầng trong xã hội vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận. Tuân thủ pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hướng dẫn, điều phối thống nhất của MTTQ Việt Nam", kết luận nêu.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư chủ trì tham mưu Bộ Chính trị tổng kết Chỉ thị 17-CT/T.Ư về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư, các cơ quan liên quan thống nhất phương án sắp xếp tổ chức Đảng tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư phù hợp với mô hình tổ chức sau khi sắp xếp các tổ chức hội.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư tham mưu trình Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư, hoàn thành trong quý 2.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các hội phù hợp với mô hình tổ chức mới sau sắp xếp; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau Đại hội 14 của Đảng.

Ban Tổ chức T.Ư được giao sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để bảo đảm độ tuổi phù hợp của cán bộ giữ chức danh chủ tịch hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đảng ủy Chính phủ được giao rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng đồng bộ với việc sắp xếp các hội theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan.

Với các cấp ủy địa phương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu căn cứ nhu cầu, đặc điểm, tình hình thực tiễn để quyết định danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên các hội trong danh sách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư.

Danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

2. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

3. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

4. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

5. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

6. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

7. Hội Nhà báo Việt Nam

8. Hội Nhà văn Việt Nam

9. Hội Luật gia Việt Nam

10. Liên đoàn Luật sư Việt Nam

11. Hội Người cao tuổi Việt Nam

12. Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

13. Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

14. Hội Khuyến học Việt Nam

15. Hội Người mù Việt Nam

16. Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam

17. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

18. Hội Đông y Việt Nam

19. Tổng hội y học Việt Nam

20. Hội Kiến trúc sư Việt Nam

21. Hội Mỹ thuật Việt Nam

22. Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

23. Hội Nhạc sĩ Việt Nam

24. Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

25. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

26. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

27. Hội Điện ảnh Việt Nam

28. Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

29. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

hội quần chúng sắp xếp hội quần chúng kết luật 230 bộ chính trị Ban bí thư
