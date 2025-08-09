Các loại thực phẩm nên tránh để có đường ruột khỏe mạnh hơn

Theo nhiều nghiên cứu, ngoài yếu tố di truyền, tuổi tác, thì chế độ ăn uống hằng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng hoặc giảm nguy cơ mắc bệnh. Đối với những người có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình, bệnh viêm ruột hoặc lối sống kém lành mạnh, việc lựa chọn thực phẩm càng trở nên quan trọng hơn, theo trang sức khỏe Onlymyhealth (Ấn Độ).

Theo bà Reshma Nakte, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Ấn Độ, cho biết việc loại bỏ một số thực phẩm có hại ra khỏi chế độ ăn có thể giúp bảo vệ đường ruột và giảm nguy cơ ung thư.

Thịt chế biến sẵn

Các loại như thịt xông khói, giăm bông, xúc xích, lạp xưởng thường chứa nitrat và nitrit. Khi vào cơ thể, các chất này có thể kết hợp với axit amin trong ruột và tạo ra hợp chất có thể gây ung thư.

Thay vào đó, bạn nên chọn các loại đạm nạc tự nhiên như thịt gà, cá, đậu hũ, các loại đậu.

Tiêu thụ thường xuyên thịt bò, thịt heo, thịt cừu... làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng Ảnh: AI

Thịt đỏ

Tiêu thụ với liều lượng lớn và thường xuyên thịt bò, thịt heo, thịt cừu làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, phương pháp chế biến cũng ảnh hưởng. Nướng, áp chảo hoặc chiên có thể tạo ra các hợp chất độc hại có khả năng gây ung thư. Để giảm rủi ro, bạn nên ăn thịt đỏ với khẩu phần nhỏ và chế biến đơn giản.

Thức ăn nhanh và đồ đông lạnh không tốt cho đường ruột

Các loại thực phẩm này thường ít chất xơ, lại chứa nhiều tinh bột tinh luyện, đường, chất béo xấu và phụ gia nhân tạo. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể gây viêm ruột, tăng cân và tăng nguy cơ ung thư. Theo khuyến cáo, bạn nên chọn thực phẩm tươi, nguyên chất.

Rượu bia

Uống rượu thường xuyên có thể làm tổn thương lớp lót bên trong đại tràng.

Khi rượu được chuyển hóa trong cơ thể, nó tạo ra acetaldehyde, một chất có thể gây hại cho ADN và cản trở khả năng phục hồi tế bào. Nguy cơ ung thư tăng cao ở những người uống nhiều hoặc uống dồn, nhưng kể cả uống ít cũng không an toàn với người có đại tràng đang tổn thương.

Chế độ ăn ít chất xơ và nhiều đường

Chất xơ giúp đường tiêu hóa hoạt động hiệu quả và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột.

Trong khi đó, việc tiêu thụ nhiều đường tinh luyện từ bánh ngọt, nước ngọt có thể gây táo bón, rối loạn hệ vi sinh và viêm ruột.

Để cải thiện tình trạng này, bạn cần bổ sung trái cây, rau xanh, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và hạt vào khẩu phần ăn hằng ngày.

Việc tiêu thụ các thực phẩm chiên rán thường xuyên cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Ảnh: AI

Đồ chiên rán

Những món như gà chiên, khoai tây chiên chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Việc tiêu thụ các thực phẩm này thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng cũng như các bệnh ung thư tiêu hóa khác.

Để tốt hơn, bạn nên chuyển sang nướng hoặc chiên bằng nồi chiên không dầu, sử dụng dầu thực vật tốt như dầu ô liu hoặc dầu bơ.

Phẩm màu nhân tạo

Các loại phẩm màu thường thấy trong kẹo bông, thức ăn nhanh có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, gây viêm nhẹ kéo dài và ảnh hưởng đến tế bào ở đại tràng nếu sử dụng thường xuyên.

Thay vào đó, bạn có thể chọn thực phẩm có màu sắc tự nhiên như củ dền, nghệ, các loại quả mọng. Những thực phẩm này không chỉ an toàn mà còn giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ đại tràng hiệu quả.