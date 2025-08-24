Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Live Các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng buổi hợp luyện

Thanh Niên
Thanh Niên
24/08/2025 17:39 GMT+7

Từ 16 giờ, an ninh trên nhiều tuyến phố trung tâm được siết chặt hơn. Các lực lượng cùng dàn vũ khí, khí tài bắt đầu di chuyển về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện lần 2.

16 giờ, lực lượng chức năng đã hoàn tất nhiều chốt chặn trên các tuyến phố hướng vào đường Hùng Vương (P.Ba Đình), chuẩn bị sẵn sàng đón các khối diễu binh, diễu hành tập kết về quảng trường Ba Đình.

Từ đường Thụy Khuê, các khối diễu binh đã bắt đầu di chuyển qua đường Hùng Vương, tiến vào quảng trường Ba Đình. 

An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 2.
An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 3.
An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 4.

Các lực lượng tập trung, sẵn về tiến về quảng trường Ba Đình

ẢNH: ĐINH HUY

Hai bên đường, tiếng reo hò cổ vũ của người dân vang lên, chào đón các lực lượng. Hàng ngàn người dân với trang phục cờ đỏ sao vàng hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 5.

Người dân reo hò, cổ vũ các lực lượng diễu binh, diễu hành

ẢNH: TUẤN MINH

Cả nhà đi xem hợp luyện diễu binh từ 5 giờ sáng: 'Ở đây đến mai cũng được'

Từ phía sân vận động Mỹ Đình, dàn vũ khí, khí tài của lực lượng quân đội, công an cũng di chuyển vào trung tâm Hà Nội. Tuy là buổi tổng hợp luyện nhưng không khí rộn ràng không khác gì ngày đại lễ. 

An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 6.
An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 7.
An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 8.

Dàn xe vũ khí, khí tài của các lực lượng quân đội, công an trên đường vào khu trung tâm Hà Nội

ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Hoàng Định Quyền (75 tuổi,trú tại P. Văn Miếu, Hà Nội) xếp hàng từ trưa chờ đến giờ theo dõi buổi tổng hợp luyện. Chứng kiến không khí trước giờ hợp luyện, ông Quyền xúc động nói: "Tự hào lắm. Bao nhiêu năm mới lại có một ngày trọng đại như thế này, hào hùng quá!".

An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 9.

Ông Hoàng Định Quyền chia sẻ cảm xúc trong ngày trọng đại của đất nước

ẢNH: ĐINH HUY

Từng là người lính biên chế ở Sư đoàn 312, đến nay chứng kiến sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội Việt Nam, ông Quyền nhớ xúc động nhớ về các liệt sĩ, những đồng đội đã ngã xuống để cho đất nước có được ngày hôm nay.

"Thật sự trân quý những hy sinh của các đồng đội", ông Quyền bày tỏ.

An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 10.
An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 11.
An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 12.

Lực lượng Tăng thiết giáp sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện

ẢNH: ĐINH HUY

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

Đại lễ 2.9 sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Gồm: khối rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; khối lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, lực lượng diễu binh trên biển và 13 khối diễu hành quần chúng; lực lượng đứng làm nền; thứ 6 là lực lượng xếp hình, xếp chữ.

An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 13.
An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 14.
An ninh siết chặt, các lực lượng tiến về Ba Đình sẵn sàng tổng hợp luyện lần 2 - Ảnh 15.

Các lực lượng đã có mặt để làm nhiệm vụ 

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT - TRẦN CƯỜNG

Riêng về lực lượng diễu binh, diễu hành, có 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an).

Khối quân đội nước ngoài, Việt Nam đã mời đại diện 4 nước tham gia. Hiện có 3 nước Nga, Lào, Campuchia đã cử lực lượng sang Việt Nam và tham gia hợp luyện từ tối 21.8. 

Riêng lực lượng của Trung Quốc dự kiến sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 8.

Tin liên quan

Dựng lều, đội mưa chờ xem tổng hợp luyện A80

Dựng lều, đội mưa chờ xem tổng hợp luyện A80

Chiều nay 24.8, khu vực trung tâm Hà Nội bắt đầu có gió, trời chuyển mưa. Bất chấp diễn biến thời tiết xấu, hàng ngàn người dân căng bạt, che ô chờ tới giờ tổng hợp luyện lần 2.

Khám phá thêm chủ đề

tổng hợp luyện A80 diễu binh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận