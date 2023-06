Các mẫu smartwatch đáng mua hiện nay

Dưới đây là danh sách một số mẫu đồng hồ thông minh giá rẻ mà người tiêu dùng có thể mua hiện nay.





Huawei Band 8

Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang tìm kiếm một thiết bị theo dõi tập luyện mới trên thị trường. Sản phẩm có thiết kế bóng bẩy, đi kèm các tính năng sức khỏe ấn tượng, thời lượng pin dài và đặc biệt là giá bán phải chăng khiến nó trở thành đối thủ hàng đầu trong thị trường thiết bị theo dõi thể dục hiện nay.



Có giá khá rẻ nhưng Huawei Band 8 mang đến nhiều tính năng giá trị

Sản phẩm có màn hình AMOLED 1,47 inch chất lượng hiển thị tốt, trong khi thiết kế chỉ nặng 14 gram và dày 8,99 mm nhưng vẫn đầy đủ chức năng như theo dõi giấc ngủ, theo dõi nhịp tim và chỉ số SpO2. Người dùng có thể chọn từ hơn 1.000 mặt đồng hồ, với tùy chọn tạo mặt tùy chỉnh dựa trên trang phục hoặc sở thích cũng như nhiều chủ đề hiển thị.

Ngoài ra, Huawei Band 8 còn tích hợp tính năng theo dõi nhịp tim TruSeen 4.0 và thuật toán theo dõi giấc ngủ TruSleep 3.0 cũng như theo dõi bài tập TruSport với hơn 100 chế độ tập luyện.

Giá tham khảo: 1,09 triệu đồng.

Oppo Band 2

Chiếc vòng đeo tay thông minh này thực sự mang lại hiệu quả như một chiếc smartphone giá rẻ. Nó có màn hình AMOLED 1,57 inch độ phân giải 256 x 402 pixel và độ sáng tối đa 500 nit giúp hiển thị nội dung tốt dưới ánh sáng chói chang. Đồng hồ sử dụng mặt kính cong 2.5D tạo cảm giác cao cấp, cùng kiểu thiết kế hình chữ nhật cho phép tương tác tốt.

Mặt đồng hồ lớn giúp người dùng tương tác tốt với Band 2

Đồng hồ chứa một số điểm không nhất quán với giao diện người dùng, chẳng hạn như thời gian trên thông báo và khi đặt báo thức chỉ được đặt thành 24 giờ ngay cả khi thiết lập định dạng thời gian 12 giờ. Ngoài ra, trên thông báo của nó, các thông báo mới nhận được sẽ được gửi xuống dưới cùng.

Giá tham khảo: 1,79 triệu đồng.

Amazfit GTS 4 Mini

Nếu đang tìm một chiếc smartwatch nhỏ không tốn quá nhiều tiền nhưng trông vẫn tuyệt vời và có nhiều chức năng, Amazfit GTS 4 Mini là cái tên đáng chú ý. Mẫu smartwatch này có giá 2,25 triệu đồng chứa tất cả những thứ thông thường mà người dùng có thể mong đợi ở một chiếc smartwatch hiện đại, thậm chí còn có một cửa hàng ứng dụng của riêng nó.

Amazfit GTS 4 Mini có mặt đồng hồ vuông vức, đẹp mắt

Với thời lượng pin hơn một tuần ngay cả khi sử dụng nhiều, Amazfit GTS 4 Mini cho thấy đủ độ bền trong quá trình sử dụng. Bảng điều khiển AMOLED sáng cùng kết nối GNSS nhanh và chính xác cũng là các tính năng ấn tượng khác của sản phẩm. Nó đặc biệt phù hợp với những người dùng không muốn đeo một chiếc smartwatch cồng kềnh hoặc đơn giản là cho những ai có cổ tay nhỏ.

Giá tham khảo: 2,25 triệu đồng.

Apple Watch SE 2022

Trong trường hợp là người đam mê hệ sinh thái Apple, chiếc Apple Watch SE 2022 là lựa chọn rẻ nhất mà người dùng có thể mua ở thời điểm này. Chiếc đồng hồ này có các tính năng quan trọng đối với hầu hết người dùng, đặc biệt cung cấp cả khả năng phát hiện tai nạn ô tô và một trải nghiệm kết nối hoàn hảo với hệ sinh thái Apple ở mức chi phí ít tốn kém nhất.

Watch SE (2022) là mẫu smartwatch rẻ nhất từ Apple

Chọn mua Watch SE 2022, người dùng phải chấp nhận một số thiếu sót trên sản phẩm so với các mẫu cao cấp hơn, chẳng hạn tính năng đa dạng, màn hình Always On, đặc biệt là độ cứng và bền cao có trên Watch Ultra. Ngoài ra, nó cũng không cung cấp cảm biến theo dõi nhiệt độ cơ thể.



Giá tham khảo: 5,95 triệu đồng.