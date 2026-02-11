Các mô hình AI ‘tiên tri’ thế nào về năm Bính Ngọ 2026?

Bính Ngọ thường được xem là năm “phi nước đại”, đánh dấu bước chuyển đổi lớn, có thể mang đến những tiến bộ, hay rơi vào hỗn loạn chỉ trong chớp mắt. Đây là năm đại diện cho tốc độ, tư duy táo bạo nhưng dễ biến động và đòi hỏi sự tỉnh táo, theo South China Morning Post. Với nhiều phát triển trong công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều mô hình AI phổ biến đã dự báo về những biến động có thể xuất hiện trong năm nay.

Màn trình diễn drone tạo hình con ngựa trong lễ hội ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc ngày 5.1 ẢNH: AFP

Câu hỏi: Những thay đổi lớn nào sẽ tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta trong năm Bính Ngọ?

Gemini: Nền tảng AI của Google, Gemini, đặc biệt nhấn mạnh tính hỗn loạn của năm nay. Gemini dự đoán các phong trào xã hội quy mô lớn sẽ thách thức những trật tự truyền thống,

So sánh với những cột mốc của cuộc đua không gian năm 1966, Gemini cho rằng 2026 sẽ là năm của đột phá lớn trong hàng không vũ trụ, công nghệ vệ tinh, cũng như các sứ mệnh sao Hỏa và mặt trăng.

Do yếu tố Hỏa mạnh (với song Hỏa, cả Thiên can Bính và Địa chi Ngọ đều thuộc hành Hỏa), các ngành mang tính “Thủy” như vận tải biển, logistics, du lịch và viễn thông được dự báo sẽ sinh lợi cao, đóng vai trò “làm mát” và tạo dòng chảy cho thế giới.

Trong văn hóa đại chúng, Gemini dự báo sự bùng nổ của thời trang năng lượng cao, rời xa xu hướng “xa xỉ thầm lặng” (quiet luxury) để chuyển sang các trào lưu nghệ thuật táo bạo và những bê bối người nổi tiếng chiếm lĩnh truyền thông toàn cầu.

Perplexity: Nền tảng AI Perplexity của Mỹ dự báo các mô hình năng lượng sạch sẽ xuất hiện nhiều hơn, trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Các phân tích mà Perplexity tổng hợp cho rằng năm 2026 vẫn sẽ tồn tại căng thẳng về địa chính trị, với chiến sự Nga – Ukraine có thể rơi vào một trong 3 kịch bản: bế tắc kéo dài, thỏa thuận hòa bình dưới sức ép, hoặc leo thang đột ngột – tất cả đều mang hệ quả lớn với châu Âu.

DeepSeek: Mô hình AI Trung Quốc DeepSeek dự báo năm 2026 có thể chứng kiến các hiện tượng khí hậu cực đoan hơn, như siêu hạn hán và những cơn bão chưa từng có, buộc các chính phủ phải đưa ra những điều chỉnh chính sách mang tính cấp tiến. Năng lượng của “Ngọ” có thể thúc đẩy một cuộc chạy nước rút hướng tới chuyển đổi xanh, ảnh hưởng mạnh đến ngành năng lượng, nông nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, DeepSeek cho rằng tuần làm việc 4 ngày sẽ chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang áp dụng phổ biến tại một số nền kinh tế phát triển.

Ngựa trang trí Tết Bính Ngọ được trưng bày tại Bắc Kinh, Trung Quốc ẢNH: AFP

Câu hỏi: Liệu con người có trở nên thù địch hơn với AI trong năm Bính Ngọ?

Gemini: Bính Ngọ đề cao “tinh thần con người” và biểu đạt cá nhân, vì vậy Gemini dự đoán năm 2026 sẽ chứng kiến phản ứng văn hóa mạnh mẽ chống lại “AI rác” – những nội dung tự động, vô bổ tràn ngập mạng xã hội.

Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao cho sản phẩm, nghệ thuật và văn bản được xác nhận “100% do con người tạo ra”. Sự thù địch sẽ nhắm vào các công ty thay thế “yếu tố con người” và hướng đến hiệu suất. Các chiến dịch tẩy chay lớn có thể nổ ra với những thương hiệu dùng AI cho các lĩnh vực nhạy cảm như chăm sóc khách hàng hay trị liệu tâm lý.

Trong năm 2026, sự thiếu minh bạch trong dữ liệu huấn luyện AI và việc thu thập dữ liệu ngầm có thể chạm ngưỡng bùng nổ. Gemini dự báo các phong trào “chủ quyền số” sẽ ngày càng tăng, khi các nhà sáng tạo có những phương pháp bảo vệ sản phẩm trí tuệ để ngăn bị AI khai thác.

Ngựa là loài nhanh và hiếu động – vì vậy sự kiên nhẫn với lỗi AI và lỗ hổng bảo mật sẽ xuống mức thấp kỷ lục. Gemini cho rằng các bê bối AI lớn trong năm Bính Ngọ có khả năng kích hoạt làn sóng kiện tụng và những cơ chế pháp lý sẽ rõ ràng hơn so với các năm trước đây.

Perplexity: Năm Bính Ngọ gắn với tăng tốc công nghệ và thay đổi, chứ không nhất thiết làm con người thù địch hơn với AI. Tuy nhiên, dữ liệu dư luận mà Perplexity phân tích cho thấy sự pha trộn giữa hào hứng và lo ngại, có khả năng trở nên gay gắt hơn trong năm 2026, đặc biệt quanh các vấn đề an toàn, việc làm và thông tin sai lệch.

Nhiều dự báo phong thủy và tử vi coi AI là sự tiến hóa tự nhiên của năng lượng, cần được dẫn dắt và tích hợp, thay vì sợ hãi như một kẻ thay thế con người.

Thay vì phản đối toàn diện, năm 2026 nhiều khả năng sẽ khuếch đại yêu cầu “phát triển AI theo điều kiện của con người”, với quy định chặt chẽ hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn và thiết kế đặt con người ở vị trí kiểm soát, trong khi việc ứng dụng AI vẫn tăng tốc.

Deepseek: Hình tượng Bính Ngọ có thể trở thành phép ẩn dụ văn hóa cho những lo ngại về AI. Truyền thông và công chúng có thể mô tả AI như “con ngựa lửa bất kham” cần được kiềm chế, làm gia tăng lời kêu gọi siết chặt quản lý.

Ngược lại, biểu tượng “thuần hóa chiến mã” cũng có thể truyền cảm hứng cho cách tiếp cận tích cực hơn: con người học cách khai thác sức mạnh AI bằng trí tuệ, kỹ năng và khuôn khổ đạo đức vững chắc.

Nếu tình trạng mất việc làm tăng nhanh ở các ngành then chốt, sự thù địch sẽ leo thang. DeepSeek cũng nhắc tới khả năng xảy ra một sự cố AI nghiêm trọng trong năm tới, như khủng hoảng deepfake (công nghệ cắt ghép khuôn mặt người khác) hay vi phạm quyền riêng tư lớn, có thể gây ra làn sóng phản ứng dữ dội.