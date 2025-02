Các ngân hàng tại TP.HCM cho vay hơn 3,944 triệu tỉ đồng

Tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM tăng 0,04% so với cuối năm 2024, đạt hơn 3,944 triệu tỉ đồng. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, thông thường các tháng đầu năm, là tháng giáp tết và trùng tết cổ truyền âm lịch vì vậy tín dụng thường giảm, diễn biến này phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh tết để mang lại tối ưu hóa trong sử dụng vốn do những ngày nghỉ tết. Doanh nghiệp chủ yếu vay ngắn hạn để sản xuất kinh doanh, phục vụ thương mại dịch vụ... phù hợp với kỳ hạn và thời điểm tết. Chính vì vậy, dư nợ cho vay ngắn hạn giảm 0,73% và cho vay trung dài hạn tăng 0,77% so với cuối năm 2024. Mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp (chỉ tăng 0,04%) song tín dụng vẫn tăng. Đây là điểm khác biệt so với 2 năm trước đây, tín dụng tháng 1.2024 giảm 0,93%; tháng 1.2023 giảm 0,48%.

Tăng trưởng tín dụng ngân hàng chậm lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Tín dụng tăng trong tháng đầu tiên của năm cùng với những yếu tố thuận lợi sau tết như các hoạt động thương mại dịch vụ và du lịch tăng trưởng tốt, đơn hàng tăng… sẽ là động lực để duy trì tốc độ tăng trưởng trong những tháng tiếp theo và đạt được mục tiêu định hướng, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch năm.

Các yếu tố hiện nay đang hỗ trợ tăng trưởng tín dụng như lãi suất, hạn mức tín dụng. Các gói tín dụng cho các chương trình, lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế (xuất khẩu; tiêu dùng và thị trường nhà ở xã hội…) tiếp tục là yếu tố thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Hiện nay, khối ngân hàng thương mại cổ phần là khối có tỷ trọng tín dụng cao nhất trên địa bàn (chiếm 56,7% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn) có tốc độ tăng trưởng tín dụng trong tháng là 0,11%; khối ngân hàng nước ngoài (tỷ trọng tín dụng 9,5%) có tốc độ tăng trưởng tín dụng trong tháng đạt 1,36%. Cả 2 khối ngân hàng này đều duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng dương trong tháng 1.

Trong thời gian tới, ngành ngân hàng thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp gắn với giải ngân gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực xuất khẩu và tiêu dùng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn tăng trưởng và phát triển.