Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng quý 3 được Hội đồng Vàng thế giới công bố chiều nay 30.10. Theo đó, nhu cầu vàng (bao gồm thị trường phi tập trung - OTC) trong quý 3 đạt 1.313 tấn, tương đương 146 tỉ USD. Đây là mức cao nhất được ghi nhận về nhu cầu vàng theo quý.

Trong quý 3, nhu cầu đầu tư vàng tăng vọt, với lượng mua vào đạt 537 tấn (tăng 47% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 55% tổng nhu cầu vàng ròng toàn cầu.

Đà tăng này được hỗ trợ bởi các yếu tố kết hợp, bao gồm tình hình địa chính trị bất ổn và nhiều biến động, sự suy yếu của đồng USD và tâm lý sợ bỏ lỡ (fomo) của các nhà đầu tư khi giá vàng ngày càng leo cao.

Trong quý 3, các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng, bổ sung thêm 222 tấn vàng với dòng vốn toàn cầu đạt 26 tỉ USD.

Tính từ đầu năm đến nay, các quỹ ETF vàng đã tăng lượng vàng nắm giữ thêm 619 tấn (tương đương 64 tỉ USD). Đứng đầu là các quỹ được niêm yết tại Bắc Mỹ với 346 tấn, theo sau là châu Âu (148 tấn) và châu Á (118 tấn).

Đáng chú ý, bất chấp giá vàng ở mức cao kỷ lục, các ngân hàng T.Ư đã đẩy nhanh tốc độ mua vàng trong quý 3, với tổng lượng vàng mua ròng đạt 220 tấn, tăng 28% so với quý 2 và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

"Từ đầu năm đến nay, lượng vàng mua ròng đạt tổng cộng 634 tấn, thấp hơn so với các mức kỷ lục được ghi nhận trong 3 năm qua. Tuy vậy, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2022", Hội đồng Vàng thế giới đánh giá.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng T.Ư Toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới, nhận định: giá vàng tăng mạnh kết hợp với những lo ngại địa chính trị toàn cầu gia tăng đã thúc đẩy mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư.

Trong quý 3, mức tiêu thụ vàng trang sức giảm 19% so với cùng kỳ năm trước ẢNH: ĐAN THANH

"Nhu cầu vàng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, nhờ dòng vốn đầu tư gia tăng vào cả quỹ ETF cũng như vàng miếng và vàng xu. Việc mua vàng từ các ngân hàng T.Ư tiếp tục là yếu tố chủ chốt của nhu cầu vàng", ông Shaokai Fan nói.

Theo bà Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng thế giới, giá vàng tăng lên mức 4.000 USD/ounce trong quý 3 cho thấy rõ sức mạnh và tính bền vững của những yếu tố đã luôn thúc đẩy nhu cầu vàng xuyên suốt năm nay.

Căng thẳng địa chính trị gia tăng, áp lực lạm phát kéo dài, bất ổn xoay quanh chính sách thương mại toàn cầu khiến nhu cầu tìm đến tài sản tích trữ an toàn tăng cao.

"Triển vọng về vàng vẫn rất tích cực, do sự suy yếu liên tục của đồng USD, kỳ vọng hạ lãi suất và nguy cơ lạm phát đình trệ có thể thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, thị trường vẫn chưa bão hòa, vàng vẫn là một kênh đầu tư chiến lược vững chắc", bà Louise Street nhấn mạnh.