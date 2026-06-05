Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Các nhà khoa học đã theo dõi hành trình dài 14.000 km của sóng biển

Văn Khoa
Văn Khoa
05/06/2026 17:09 GMT+7

Các nhà khoa học đã theo dõi được những con sóng biển do bão ở Nam Cực tạo ra, trải dài đến tận Alaska, đánh dấu lần đo chính xác đầu tiên về hành trình dài 14.000 km của sóng biển, theo Tân Hoa xã.

Sử dụng dữ liệu từ 300 phao trôi nổi, các nhà nghiên cứu đã theo dõi những đợt sóng ở Nam Đại Dương trên quãng đường hàng ngàn km, hé lộ cách các cơn bão ở Nam Cực tạo ra sóng trên toàn thế giới, theo Tân Hoa xã dẫn thông báo về một nghiên cứu mới do Đại học Melbourne (UniMelb, Úc) công bố hôm 4.6.

Các nhà khoa học đã theo dõi hành trình dài 14.000 km của sóng biển- Ảnh 1.

Nghiên cứu mới cho thấy những con sóng dài hơn di chuyển nhanh hơn nhiều so với những con sóng ngắn hơn

Ảnh: Unimelb.edu.au

Những chiếc phao nói trên, lớn hơn một chút so với quả bóng rổ, trôi tự do trên đại dương theo dòng hải lưu và sóng, đồng thời truyền tín hiệu vị trí của chúng mỗi giờ.

Nhóm nghiên cứu, đến từ Úc, Mỹ, Trung Quốc, New Zealand, Chile và Ecuador, đã phân tích dữ liệu năm 2023 từ vùng xích đạo, nơi gió nhẹ khiến sóng chủ yếu là sóng dâng từ các cơn bão ở xa. Sử dụng phao, các nhà nghiên cứu đã theo dõi những đợt sóng di chuyển cách nhau tới 300 m và phát hiện tất cả đều bắt nguồn từ bão.

"Chúng ta thường nghĩ rằng sóng được tạo ra bởi gió trong môi trường xung quanh. Trên thực tế, kể từ thập niên 1960, các nhà khoa học đã biết rằng hầu hết các con sóng do gió mạnh trong các cơn bão ở vùng cực tạo ra, với phần lớn bắt đầu hình thành ở Nam Đại Dương", Giáo sư UniMelb Ian Young, tác giả chính của nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Địa lý: Đại dương.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng "những con sóng dài nhất và nhanh nhất" mất 12 ngày để di chuyển từ Nam Cực đến Alaska, trong khi những con sóng ngắn hơn mất 15-17 ngày, giảm dần từ độ cao 10 m xuống chỉ còn 10 cm trong suốt hành trình.

"Sóng dâng rất khó đo lường, nhưng lại có tác động đáng kể đến lũ lụt ven biển, xói mòn bãi biển, việc tàu di chuyển và khí quyển, vì nồng độ carbon dioxide trong môi trường bị ảnh hưởng bởi sóng", ông Young cho hay, đồng thời dự đoán rằng sóng biển sẽ gia tăng khi thế giới ấm lên, do các cơn bão thường xuyên hơn và lớn hơn ở Nam Đại Dương.

Tin liên quan

Động đất mạnh tại Nhật Bản, sóng thần cao 3 m có thể ập vào bờ

Động đất mạnh tại Nhật Bản, sóng thần cao 3 m có thể ập vào bờ

Một trận động đất mạnh đã xảy ra tại Nhật Bản ngày 20.4 và chính quyền đang phát lệnh sơ tán khẩn cấp do sóng thần sắp ập vào.

Sóng biển mỗi lúc một cao

Khám phá thêm chủ đề

hành trình dài 14.000 km của sóng biển Nam Cực bão Alaska
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận