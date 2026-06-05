Các nhà khoa học đã theo dõi hành trình dài 14.000 km của sóng biển

Sử dụng dữ liệu từ 300 phao trôi nổi, các nhà nghiên cứu đã theo dõi những đợt sóng ở Nam Đại Dương trên quãng đường hàng ngàn km, hé lộ cách các cơn bão ở Nam Cực tạo ra sóng trên toàn thế giới, theo Tân Hoa xã dẫn thông báo về một nghiên cứu mới do Đại học Melbourne (UniMelb, Úc) công bố hôm 4.6.

Nghiên cứu mới cho thấy những con sóng dài hơn di chuyển nhanh hơn nhiều so với những con sóng ngắn hơn Ảnh: Unimelb.edu.au

Những chiếc phao nói trên, lớn hơn một chút so với quả bóng rổ, trôi tự do trên đại dương theo dòng hải lưu và sóng, đồng thời truyền tín hiệu vị trí của chúng mỗi giờ.

Nhóm nghiên cứu, đến từ Úc, Mỹ, Trung Quốc, New Zealand, Chile và Ecuador, đã phân tích dữ liệu năm 2023 từ vùng xích đạo, nơi gió nhẹ khiến sóng chủ yếu là sóng dâng từ các cơn bão ở xa. Sử dụng phao, các nhà nghiên cứu đã theo dõi những đợt sóng di chuyển cách nhau tới 300 m và phát hiện tất cả đều bắt nguồn từ bão.

"Chúng ta thường nghĩ rằng sóng được tạo ra bởi gió trong môi trường xung quanh. Trên thực tế, kể từ thập niên 1960, các nhà khoa học đã biết rằng hầu hết các con sóng do gió mạnh trong các cơn bão ở vùng cực tạo ra, với phần lớn bắt đầu hình thành ở Nam Đại Dương", Giáo sư UniMelb Ian Young, tác giả chính của nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Địa lý: Đại dương.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng "những con sóng dài nhất và nhanh nhất" mất 12 ngày để di chuyển từ Nam Cực đến Alaska, trong khi những con sóng ngắn hơn mất 15-17 ngày, giảm dần từ độ cao 10 m xuống chỉ còn 10 cm trong suốt hành trình.

"Sóng dâng rất khó đo lường, nhưng lại có tác động đáng kể đến lũ lụt ven biển, xói mòn bãi biển, việc tàu di chuyển và khí quyển, vì nồng độ carbon dioxide trong môi trường bị ảnh hưởng bởi sóng", ông Young cho hay, đồng thời dự đoán rằng sóng biển sẽ gia tăng khi thế giới ấm lên, do các cơn bão thường xuyên hơn và lớn hơn ở Nam Đại Dương.