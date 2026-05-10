Các nhà may cao cấp 'chuyển mình'

Trong bối cảnh thời trang toàn cầu thay đổi nhanh, câu hỏi đặt ra không còn là "giữ nghề thế nào" mà là "định nghĩa lại chuẩn mực sang trọng VN ra sao".

Nói đến các nhà may cao cấp nổi tiếng tại Hà Nội và TP.HCM, không thể không kể đến Cao Minh và Nhựt Tailor. Hai nhà may này có rất nhiều khách hàng thuộc giới ngoại giao, doanh nhân cao cấp, lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước, người nổi tiếng.

Cao Minh được thành lập năm 1948, người sáng lập là nghệ nhân may đo Lý Minh, có trụ sở tại TP.HCM và cửa hàng tại Hà Nội. Cao Minh được xem như biểu tượng của nghệ thuật may đo VN và từng mở rộng sang thị trường Nhật Bản, nơi có tiêu chuẩn rất khắt khe về chất lượng.

Nhựt Tailor được nghệ nhân may đo Nhựt Tailor sáng lập năm 1965 tại Huế, sau đó phát triển mạnh tại TP.HCM từ thập niên 1990. Thương hiệu này có hệ thống cửa hàng ở TP.HCM, Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ (giữa) đến nhận áo vest may tại Nhựt Tailor. Bên cạnh là ông chủ nhà may và con trai ông Ảnh: Nhà may cung cấp

Phục vụ bản sắc cá nhân và chuẩn mực của khách hàng

Thời trang công nghiệp khiến quần áo trở thành sản phẩm tiêu dùng ngắn hạn: nhanh, rẻ và thay liên tục. Nhưng may đo cao cấp lại hướng đến một triết lý hoàn toàn khác: trang phục như một phần của bản sắc cá nhân. Đây chính là điểm khởi đầu cho sự chuyển mình chiến lược của các nhà may lâu năm.

Chị Phương Linh, thuộc thế hệ thứ 3 tiếp nối thương hiệu Nhựt Tailor, cho biết thương hiệu vẫn tiếp tục đặt trọng tâm vào giá trị cốt lõi của nghề: kỹ thuật thủ công, độ hoàn thiện cao và tính bền vững. Những bộ suit được thiết kế không chỉ để mặc trong một mùa, mà để đồng hành nhiều năm cùng chủ nhân. Sự sang trọng ở đây không nằm ở logo hay xu hướng, mà nằm trong cấu trúc, tỷ lệ và cảm giác khi mặc.

Trong khi đó, anh Nicolas Minh Nguyen, thế hệ tiếp nối của nhà may Cao Minh, chia sẻ: "Khách hàng của chúng tôi không phải là người chạy theo xu hướng, mà là người tìm kiếm chuẩn mực lâu dài. Chính điều này tạo nên một thị trường riêng nhỏ hơn, nhưng bền vững hơn".

Người ảnh hưởng (KOL) về phong cách sống Hiếu Sol với các bộ vest của nhà may Cao Minh Ảnh: Nhà may cung cấp

Sự chuyển mình chiến lược của các nhà may này vì thế không phải thay đổi bản chất, mà là làm rõ hơn bản sắc: may đo không chạy theo tốc độ thị trường, mà giữ nhịp riêng. Một trong những câu hỏi lớn của may đo VN hiện nay là sang trọng quốc tế hay bản sắc Việt? Thực tế, các nhà may cao cấp đang chọn cách kết hợp cả hai, kỹ thuật chuẩn mực quốc tế, nhưng tinh thần và cảm xúc VN.

Điều này thể hiện ở cách tiếp cận khách hàng. Với Nhựt Tailor, mỗi bộ đồ bắt đầu từ việc lắng nghe: người mặc làm gì, xuất hiện ở đâu, muốn thể hiện hình ảnh nào. Bộ suit vì thế không chỉ phù hợp vóc dáng, mà phù hợp cả lối sống. Sự thanh lịch VN được định nghĩa bằng tính tiết chế, nhẹ nhàng và linh hoạt, không phô trương nhưng đủ tinh tế.

Cao Minh theo đuổi triết lý "may đúng" quan trọng hơn "may vừa". Một bộ đồ đẹp chưa chắc đã đúng, nhưng một bộ đồ đúng sẽ luôn có giá trị lâu dài. Thanh lịch VN, trong cách hiểu này, không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở sự cân bằng - giữa hình thể, hoàn cảnh và cá tính.

Đây chính là bước chuyển mình quan trọng: thay vì sao chép chuẩn mực châu Âu, may đo Việt đang tạo nên chuẩn mực riêng: nhẹ nhàng, thực tế và mang tính ứng dụng cao.

Cá nhân hóa: chìa khóa kết nối thế hệ mới

Một trong những thách thức lớn của may đo cao cấp là tiếp cận khách hàng trẻ. Thế hệ mới quen với tốc độ và công nghệ, nhưng lại bắt đầu tìm kiếm những giá trị cá nhân sâu hơn. Đây là cơ hội để các nhà may đo tái định nghĩa vai trò của mình.

Trong giai đoạn chuyển mình, công nghệ trở thành yếu tố không thể bỏ qua. Anh Nicolas Minh Nguyen cho biết: "AI có thể phân tích vóc dáng, lưu trữ dữ liệu khách hàng, gợi ý phom dáng hoặc giúp hình dung thiết kế. Nhưng phần quan trọng nhất, cảm nhận hình thể, tinh chỉnh tỷ lệ, lựa chọn chi tiết vẫn thuộc về người thợ. Đó là nơi kinh nghiệm và trực giác đóng vai trò quyết định". Công nghệ không làm mất đi tính thủ công, mà giúp trải nghiệm may đo trở nên dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ mà vẫn giữ được yếu tố độc bản của sản phẩm. Sự kết hợp giữa công nghệ và thủ công vì thế trở thành một hướng đi chiến lược: hiện đại hóa trải nghiệm, nhưng giữ nguyên linh hồn nghề.

Cầu thủ bóng bầu dục người Pháp gốc Việt François Trinh-Duc may vest tại Nhựt Tailor Ảnh: Nhà may cung cấp

Cả hai thương hiệu Nhựt Tailor và Cao Minh đều nhấn mạnh yếu tố cá nhân hóa toàn diện. Mỗi khách hàng không chỉ được đo số đo, mà được tư vấn phong cách, môi trường sử dụng và mục đích lâu dài. Bộ trang phục vì thế trở thành câu chuyện cá nhân, không chỉ là sản phẩm.

Đây cũng là cách may đo truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ: không phải mặc để theo xu hướng, mà mặc để thể hiện bản sắc. Khi trang phục trở thành phần mở rộng của cá tính, may đo tự nhiên có vị trí riêng trong tủ đồ hiện đại.