Các nhà sản xuất Hollywood tôn vinh Tom Cruise và phim 'Everything Everywhere All at Once'

Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ (PGA) vinh danh Tom Cruise bằng giải thưởng thành tựu trọn đời và một số diễn giả cám ơn nam diễn viên vì đã thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh đang gặp khó khăn do đại dịch với bộ phim bom tấn ra rạp năm ngoái là Top Gun: Maverick.

Sherry Lansing, cựu Giám đốc điều hành của Paramount Pictures, cho biết trong phần giới thiệu của mình: "Tom Cruise đã cho tất cả chúng ta thấy rằng việc xem phim rạp đã trở lại".

Ngôi sao Tom Cruise Reuters

Bước lên nhận giải, Tom Cruise hoan nghênh công việc của các nhà sản xuất phim và truyền hình. "Tôi biết những gì mình cần làm những gì các bạn làm", Cruise nói. "Đó không chỉ là may mắn. Chúng ta phải tạo ra may mắn đó. Chúng ta muốn điện ảnh tồn tại. Và tôi muốn bạn biết rằng tôi luôn cổ vũ, động viên các bạn làm điều đó".

"Tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để đóng góp và giúp ích cho ngành công nghiệp này cũng như loại hình nghệ thuật mà tôi yêu thích này", anh nói thêm.

Sau lời phát biểu của Tom Cruise, Everything Everywhere All at Once được vinh danh là phim điện ảnh chiếu rạp hay nhất, tạo động lực cho bộ phim tiến tới giải Oscar vào ngày 12.3. Bốn trong số năm phim thắng giải PGA trước đây đã giành được tượng vàng Oscar Phim hay nhất, bao gồm cả bộ phim gia đình Coda hồi năm ngoái.

Dương Tử Quỳnh trong phim Everything Everywhere All at Once IMDb

Everything Everywhere All at Once kể câu chuyện của một chủ tiệm giặt ủi người Mỹ gốc Hoa đang phải vật lộn để hoàn thành các khoản thuế của mình khi cô bị cuốn vào vũ trụ khác.

"Thật điên rồ! Cảm ơn các bạn rất nhiều", nhà sản xuất Jonathan Wang nói, xung quanh là dàn diễn viên từng được đề cử Oscar Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Từ Hy Viên và Jamie Lee Curtis.

Tom Cruise (60 tuổi) nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Risky Business, Cocktail, A Few Good Men, Vanilla Sky, The Last Samurai, series Mission: Impossible, Top Gun: Maverick… thu về hàng chục tỉ USD tại các phòng vé trên toàn thế giới.