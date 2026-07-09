Các nước thu tiền bản quyền âm nhạc từ nhà hàng, quán cà phê ra sao?

Thông tin thu tiền tác quyền đối với việc bật nhạc tại các quán cà phê, nhà hàng… gây chú ý thời gian qua ẢNH: HẢI DUY

Thời gian qua, thông tin thu tiền tác quyền đối với việc bật nhạc tại các quán cà phê, nhà hàng… tại Việt Nam thu hút sự quan tâm lớn từ người dân, đặc biệt là những cá nhân, tổ chức đang kinh doanh trong lĩnh vực này. Theo LS Phan Vũ Tuấn, quy định hiện hành có công thức tính cụ thể tại Phụ lục II Nghị định 17/2023/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 134/2026/NĐ-CP: số tiền bản quyền chi trả mỗi năm = mức lương cơ sở × hệ số điều chỉnh. Mức phí được tính dựa theo nhiều tiêu chí cụ thể như diện tích, loại hình dịch vụ, phân loại đô thị.

Ngoài Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng thực hiện thu phí bản quyền âm nhạc đối với nhà hàng, quán cà phê, song mỗi quốc gia lại có cách tính số tiền khác nhau.

Singapore

Nhìn ra khu vực Đông Nam Á, ở Singapore, Hiệp hội nhạc sĩ và tác giả Singapore (COMPASS) - tổ chức được thành lập để bảo vệ, thúc đẩy quyền lợi bản quyền của nhạc sĩ, tác giả và những bên liên quan, cách tính phí dựa theo số lượng chỗ ngồi thực tế. Trong trường hợp nhà hàng, quán cà phê chỉ sử dụng nhạc nền, 40 chỗ ngồi đầu tiên được áp dụng mức phí 8,23 SGD/chỗ/năm, 40 chỗ ngồi tiếp theo là 4,7 SGD/chỗ/năm và con số sẽ còn 2,35 SGD/chỗ/năm đối với số lượng lớn hơn.

Ngoài ra, mức phí đối với sử dụng nhạc sống, nhạc điện tử (cung cấp karaoke hoặc chương trình giải trí trực tiếp) hay nhạc sống, nhạc cơ khí (cung cấp cả karaoke và chương trình giải trí trực tiếp) còn có những mức giá cao hơn. Cùng với đó, các nhà hàng, quán cà phê còn phải đóng thêm phụ phí tính theo kích thước các thiết bị khác.

Ví dụ, họ phải đóng 45.83 SGD/năm cho mỗi inch đường chéo của các màn hình được lắp đặt trong quán. Với nhiều khoản tính khác nhau, tiền bản quyền tối thiểu hàng năm mà các nhà hàng, quán cà phê phải trả là 275 SGD (hơn 5,5 triệu đồng).

Thái Lan

Một quán cà phê nổi tiếng ở Bangkok (Thái Lan) ẢNH: AFP

Còn ở Thái Lan, các tổ chức quản lý bản quyền âm nhạc khá đa dạng, một trong số đó là MPC Music. Đơn vị này tính phí bản quyền dựa theo hiệu suất khai thác chỗ ngồi trực tiếp và số lượng màn hình.

Theo đó, các nhà hàng (có phục vụ đồ uống có cồn), quán bar, pub, lounge, vũ trường phải trả 18.000 bath/màn hình/năm (hơn 14 triệu đồng) cho quán hạng F (từ 1 đến 20 chỗ ngồi). Con số này tăng dần theo các quán hạng cao hơn, trong đó mức cao nhất là 85.000 bath/màn hình/năm (hơn 66 triệu đồng) đối với quán hạng A (trên 201 chỗ ngồi). Mức phí này chỉ mới là mức phí đối với khi nhạc trên MPC Music. Nếu người dùng muốn sử dụng kho nhạc từ các hãng lớn khác, họ phải trả thêm tiền với những mức phí khác nhau.

Anh

Tại Anh, các nhà hàng, quán cà phê cần xin cấp loại giấy phép gọi là TheMusicLicence. Nền tảng này thu phí bản quyền từ các doanh nghiệp và tổ chức tại Vương quốc Anh thay mặt cho các công ty mẹ PPL và PRS for Music.

Trong đó, PPL đại diện cho quyền của hơn 172.000 nghệ sĩ biểu diễn và chủ sở hữu bản quyền ghi âm còn PRS for Music đại diện cho quyền của hơn 180.000 nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà xuất bản âm nhạc. Giấy phép này cho phép các nhà hàng, quán cà phê phát nhạc hợp pháp cho khách hàng và nhân viên trong nhà hàng hoặc quán cà phê của mình thông qua radio, TV và các thiết bị kỹ thuật số khác, thậm chí cả các buổi biểu diễn trực tiếp và các chương trình giải trí đặc biệt.

Theo trang web của PPL, chi phí của TheMusicLicence phụ thuộc vào nhiều yếu tố: loại hình địa điểm kinh doanh và cách sử dụng nhạc trong hoạt động hằng ngày.

Ví dụ, đối với nhà hàng, quán cà phê có tối đa 30 chỗ ngồi và diện tích 400 m2 trở xuống có thể phát nhạc với mức phí 536,96 bảng Anh/năm (gần 19 triệu đồng).

Mỹ

Các chủ nhà hàng, quán cà phê ở Mỹ phải trả phí cho nhiều PRO khác nhau để có thể sử dụng nguồn nhạc đa dạng phục vụ hoạt động kinh doanh ẢNH: AFP

Ở Mỹ, thị trường bản quyền bị phân chia bởi nhiều tổ chức quản lý quyền biểu diễn (Performance rights organisation, gọi tắt là PRO) như ASCAP, BMI, SESAC... Điều đó có nghĩa các chủ nhà hàng, quán cà phê phải trả phí cho nhiều bên để có thể sử dụng kho nhạc đa dạng và mỗi PRO bảng phí và cách tính tiền riêng.

Với ASCAP - tổ chức đại diện cho hơn 1,1 triệu nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà phát hành âm nhạc, trang web của họ cho biết phí bản quyền sử dụng nhạc cho nhà hàng, quán bar, hộp đêm được tính dựa trên quy mô kinh doanh và cách quán sử dụng âm nhạc. Mức phí thấp nhất của họ chỉ khoảng hơn 1 USD/ngày, tức hơn 365 USD/năm (hơn 9,5 triệu đồng).