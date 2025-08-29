Các ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết chưa được đặc xá dịp này

Chiều 29.8, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến thông tin tại họp báo chiều 29.9 ẢNH: GIA HÂN

Tại họp báo, trả lời về một số trường hợp phạm nhân cụ thể được dư luận quan tâm có trong danh sách gần 14.000 phạm nhân được đặc xá đợt này hay không, như cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng... Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, đến thời điểm này các ông Trịnh Văn Quyết, Diệp Dũng không có tên trong danh sách người được đặc xá.

Tương tự, các ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch PVN; Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), cựu Tổng giám đốc ACB… được báo chí nêu, ông Lê Văn Tuyến cũng cho biết không có trong danh sách gần 14.000 người được đặc xá dịp này.

Trong danh sách đặc xá cũng không có phạm nhân trong các vụ án tham nhũng thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo dõi chỉ đạo.

Đợt đặc xá lớn nhất trong lịch sử 80 năm qua

Theo Quyết định số 1693 được Chủ tịch nước Lương Cường ký ngày 29.8, trong đợt đặc xá thứ 2 năm 2025, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 người nhân 80 năm Quốc khánh 2.9. Trước đó, dịp 30.4, nhân 50 thống nhất đất nước, Chủ tịch nước cũng đã quyết định đặc xá đợt 1 năm 2025 đối với 8.055 người.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong 80 năm qua, Nhà nước đã có 40 lần đặc xá cho phạm nhân. Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã ký 11 lần đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt mà đủ điều kiện theo quy định.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài công bố quyết định đặc xá đợt 2 2025 của Chủ tịch nước ẢNH: GIA HÂN

Theo ông Tuyến, dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước vừa qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá đợt 1 cho 8.055 người, đợt 2 này là 13.915 người. 2025 là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay.

Ông Tuyến cũng cho hay, đợt đặc xá này có 66 phạm nhân là người nước ngoài được đặc xá. Trong đó có 59 nam, 7 nữ, thuộc 18 quốc tịch. Cụ thể: Trung Quốc 21 phạm nhân, Lào 11, Hàn Quốc 6, Nigeria 5, Đài Loan 4, Mỹ 3, Mông Cổ 2, Singapore 2, Malaysia 2...

Cùng đó, ông Tuyến cho biết thêm, hiện có khoảng trên 190.000 phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam của Bộ Công an và một số cơ sở của Bộ Quốc phòng.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài nhấn mạnh, đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các trại giam, cơ quan liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

"Quá trình xét đặc xá, không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào. Mọi phạm nhân có đủ điều kiện đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài", ông Tài nói.

Vẫn theo ông Tài, phần lớn người được đặc xá khi trở về nơi cư trú đều ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện.