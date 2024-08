Các phương pháp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả

ThS.BS Huỳnh Bạch Cúc, Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Hiểu về lỗ chân lông to

Lỗ chân lông to là tình trạng lỗ đổ trên da của nang lông tuyến bã mở rộng, ảnh hưởng bởi các yếu tố như tuổi, giới, di truyền, lão hóa, tiếp xúc với tia cực tím và hoạt động tiết bã nhờn. Khi tuổi càng tăng, lỗ chân lông trên mặt tăng diện tích và số lượng, đặc biệt ở phần mũi và giữa má. Giới tính nam và mức độ tiết bã nhờn cũng tương quan thuận với kích thước lỗ chân lông.

Nguyên nhân gây ra lỗ chân lông to có thể đến từ ba yếu tố chính, bao gồm sự tăng tiết bã nhờn, giảm độ đàn hồi xung quanh nang lông, và tăng thể tích lỗ chân lông (sợi lông dày và thô). Ngoài ra, các yếu tố khác như tình trạng mụn trứng cá dai dẳng, nội tiết tố, và vấn đề liên quan chăm sóc da như sử dụng sản phẩm không phù hợp, thói quen rửa mặt và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng ảnh hưởng đến kích thước lỗ chân lông.

Phân loại lỗ chân lông trên mặt có thể được chia thành ba nhóm, bao gồm lỗ chân lông nhìn thấy được với kích thước 0,1-0,6mm², lỗ chân lông to kích thước 0,3-0,6mm², và lỗ chân lông có mụn đầu đen. Lỗ chân lông là một cấu trúc không cố định mà có thể thay đổi được, vì vậy điều trị phù hợp sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông.

Các phương pháp điều trị lỗ chân lông to

Các phương pháp điều trị nhằm làm giảm số lượng và diện tích lỗ chân lông trên da bao gồm thuốc uống, thuốc bôi và các loại laser khác nhau. Các loại thuốc uống làm giảm sản xuất chất bã nhờn. Thuốc bôi và tái tạo da bằng hóa chất làm trẻ hóa da qua đó giảm kích thước lỗ chân lông. Phương pháp tiêm botulinum toxin type A trong da cũng làm giảm hoạt động tuyến bã nhờn, qua đó làm giảm kích thước lỗ chân lông.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến vai trò của nhiều loại laser như laser vi điểm trẻ hóa CO₂, Erbium: YAG, laser Q-switched Nd:YAG 1064 nm và ánh sáng phổ rộng. Nhu cầu tìm kiếm một phương thức điều trị hiệu quả, an toàn và không quá tốn kém là rất cần thiết vì đây là một trong những vấn đề da thẩm mỹ thường gặp nhất.

Thuốc bôi

Một số loại thuốc bôi có tác dụng chống oxy hóa, trẻ hóa da như Niacinamide, Kinetin cũng có tác dụng hiệp đồng với các phương pháp điều trị khác. Một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, đánh giá hiệu quả của Niacinamide 2% trong giảm tiết nhờn vùng mặt, ghi nhận kết quả ban đầu Niacinamide có thể giúp cải thiện hiện tượng bóng nhờn. Bên cạnh đó, tái tạo da bằng hóa chất với Alpha Hydroxy Acid (AHA) cũng cho thấy hiệu quả lâm sàng giúp cải thiện da nhờn và lỗ chân lông to sau 4 tuần điều trị.

Lỗ chân lông to trước điều trị (bên trái) và sau điều trị (bên phải)

Các loại sữa rửa mặt nên sử dụng cho da nhờn không nên chứa dầu, sáp hoặc thành phần chất béo có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bóng nhờn của da. Các loại dưỡng ẩm, chống nắng hoặc sản phẩm thoa khác nên chứa thành phần không gây bít tắc, không sinh nhân mụn và không chứa dầu.

Laser, ánh sáng và các thiết bị phát năng lượng

Gần đây, một số công nghệ mới có thể tác động phá hủy chọn lọc lên tuyến bã, đã cho thấy vai trò trong điều trị mụn, da nhờn và tình trạng lỗ chân lông to, như liệu pháp quang động học, Laser Diode, thiết bị RF, hoặc châm kim RF.

Ngoài ra, Laser CO₂ vi điểm có khả năng tái tạo thượng bì và đun nóng cấu trúc mô ở lớp bì bằng các điểm đông nhiệt nhỏ, qua đó giúp lớp bì săn chắc và cải thiện kích thước lỗ chân lông. Nghiên cứu cho thấy sau 3 lần điều trị bằng laser CO₂ vi điểm, số lượng lỗ chân lông to giảm đáng kể (54,5%), đồng thời kết cấu da cải thiện từ 25% đến 75%. Mô học cho thấy hiện tượng tăng collagen-1 và collagen-3, nguyên bào sợi hoạt hóa và tăng TGF-β1.

Các loại laser không xâm lấn như laser Q-switched Nd:YAG 1064 nm và laser bán xung dài Nd:YAG 1064 có thể tác động đến lớp sâu của da, kích thích tăng sinh collagen, qua đó hiệu quả trong điều trị lỗ chân lông to. Bên cạnh đó, có thể kết hợp bôi lotion carbon và sau đó điều trị bằng laser Q-switched Nd:YAG 1064 nm giúp làm tăng các chất hấp thụ màu trong thượng bì và nang lông, qua đó làm tăng hiệu quả điều trị.

Đối với phương pháp thu nhỏ lỗ chân lông bằng Laser cần chú ý chăm sóc theo sau nhằm tăng cường khả năng phục hồi và hạn chế tình trạng tăng sắc tố kèm theo. Ngoài ra, các sản phẩm có khả năng hỗ trợ tăng cường collagen, elastin cũng hỗ trợ khả năng thu nhỏ lỗ chân lông sau laser. Bởi đặc tính da nhạy cảm sau laser hãy ưu tiên lựa chọn sản phẩm an toàn, lành tính đã được kiểm chứng.

Botulinum toxin

Botulinum toxin A có thể điều trị lỗ chân lông to nhờ vào tác động làm giảm tiết nhờn và làm co lỗ chân lông. Phương pháp tiêm microbotox hay còn gọi là mesobotox, là phương pháp tiêm vi điểm botulinum toxin A pha loãng vào lớp bì nông, có hiệu quả trong cải thiện cấu trúc da, giảm lỗ chân lông to và chất nhờn. Nghiên cứu so sánh giữa tiêm botulinum toxin A nửa mặt và tiêm nước muối sinh lý nửa gương mặt, ghi nhận sau một lần điều trị và theo dõi 1 tháng, kích thước lỗ chân lông và mức độ nhờn giảm rõ ở bên tiêm botulinum toxin A.

Kết luận

Mặc dù lỗ chân lông to là một vấn đề thẩm mỹ gây khó chịu cho nhiều người, hiện nay đã có nhiều giải pháp có thể điều trị hiệu quả tình trạng này, bao gồm các phương pháp giúp giảm tiết bã nhờn và kích thích tái tạo, trẻ hóa da. Việc đánh giá chính xác tình trạng bệnh nhân và phối hợp điều trị nhiều phương pháp, được thực hiện bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm tại các cơ sở uy tín sẽ giúp gia tăng hiệu quả điều trị.