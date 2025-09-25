Các quốc gia phát triển cần tiên phong cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải

Chiều ngày 24.9 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ, đã diễn ra Hội nghị cấp cao về hành động khí hậu do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đồng chủ trì và có sự tham dự của nhiều người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, cùng đại diện các tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại hội nghị quan trọng này.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về hành động khí hậu ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam ý thức rõ và kiên định mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, để chuyển đổi xanh, chuyển đổi công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu, quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã cam kết, tăng cường năng lực và sức chống chịu cho các khu vực dễ bị tổn thương và người dân.

Để cùng vượt qua các thách thức của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước cho rằng các quốc gia cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết về tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn lực cho chuyển đổi công bằng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động và cộng đồng dễ bị tổn thương.

Đề giúp các nước đang phát triển rút ngắn khoảng cách, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ và thực chất hơn nữa việc chuyển giao công nghệ tiên tiến, sạch và hiệu quả phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Liên Hiệp Quốc cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, xây dựng lòng tin, bảo đảm công bằng, công lý, hiện thực hóa các mục tiêu của Công ước khung về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt. Các quốc gia phát triển cần tiên phong cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải, đóng góp tài chính và công nghệ, khởi xướng và lan tỏa những sáng kiến, giải pháp mới, đối thoại, kết nối các quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân toàn cầu cùng tham gia hành động.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 80 Annalena Baerbock.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock ẢNH: TTXVN

Khẳng định giữa Việt Nam và Liên Hiệp Quốc có nhiều điểm tương đồng trong đánh giá tình hình, cũng như trong cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và Liên Hiệp Quốc, bà Baerbock đánh giá cao vai trò tích cực, năng động và vị thế ngày càng cao, đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam tại các cơ quan, diễn đàn Liên Hiệp Quốc, trong đó có Đại hội đồng, nhất là trong bối cảnh thế giới và Liên Hiệp Quốc có nhiều thách thức hiện nay.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam kiên trì, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương, đề xuất các giải pháp toàn cầu.

Chia sẻ nhận định của Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự ủng hộ của đại đa số các quốc gia thành viên, Liên Hiệp Quốc sẽ đi đúng hướng các mục đích, tôn chỉ đã đề ra và cho rằng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cần thúc đẩy tăng cường quyết tâm chính trị, củng cố hợp tác và đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp cho các công việc chung của Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch nước chia sẻ với bà Baerbock về việc chuẩn bị đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10, chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026, cũng như ứng cử vào nhiều cơ quan, vị trí quan trọng khác và đề nghị Chủ tịch Đại hội đồng hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực của Việt Nam.

Đánh giá cao các ưu tiên, cam kết của bà Baerbock, đặc biệt là về xây dựng đội ngũ Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng, Chủ tịch nước đề nghị bà Baerbock tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho cán bộ Việt Nam vào làm việc tại Liên Hiệp Quốc, trong đó có Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng thúc đẩy các ưu tiên chung của Việt Nam và Liên Hiệp Quốc thời gian tới.