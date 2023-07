Các quỹ tiền số gặp khó khi kinh tế suy thoái

Trong khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6, những bất ổn địa chính trị và các quốc gia cố gắng giảm thiểu lạm phát toàn cầu khiến nhà đầu tư tiền số muốn hạn chế rủi ro, dẫn đến xu hướng tăng trưởng đầu tư của 3 tháng trước đó dừng lại.

Thêm vào đó, quỹ ETF gần đây từ BlackRock, VanEck, WisdomTree và Fidelity cùng với chiến thắng pháp lý của Ripple trước Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã giúp thị trường sáng sủa hơn nhưng các tổ chức đầu tư vẫn giữ xu hướng thận trọng.

Số tiền đầu tư vào ngành công nghiệp tiền số giảm đi đáng kể so với năm 2022 Cointelegraph

Blockchain vẫn dẫn đầu thị trường với 20 giao dịch riêng lẻ và hơn 493 triệu USD tiền đầu tư. Các mạng tài chính phi tập trung (DeFi) giành được 20 giao dịch và hơn 144 triệu USD. Tuy nhiên, Web3 lại ít được các nhà đầu tư mạo hiểm chú ý, với khoảng 107 triệu USD trên 18 giao dịch. Tài chính tập trung (CeFi) và NFT (token không thể thay thế) đứng cuối danh sách với khoảng 32 triệu USD và 2 triệu USD.

Các giao dịch liên quan đến blockchain trong tháng 6 không thay đổi nhiều và tương đối ổn định Cointelegraph

Trong tháng 6, Islamic Coin (ISLM) huy động được 200 triệu USD từ ABO Digital của Alpha Blue Ocean, dự án có mục đích tạo ra một công cụ tài chính số cho người Hồi giáo trên toàn cầu và tổng vốn đầu tư đã vượt qua 400 triệu USD. Tiếp đó là Gensyn, một dự án cung cấp tài nguyên tính toán dựa trên blockchain cho các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), đã huy động được 43 triệu USD tài trợ cho Seria A, do a16z Crypto dẫn đầu.

Mythical Games huy động được 37 triệu USD trong thỏa thuận Series C do Scytale Digital dẫn đầu với sự tham gia của ARK Invest và Animoca Brands, số tiền này sẽ được sử dụng để khởi động một thị trường mới và theo đuổi các sáng kiến tạo doanh thu khác. Trong khi đó, Bitpanda Pro đã đóng vòng Series A với giá 33 triệu USD do Peter Thiel’s Valar Ventures dẫn đầu và đổi tên thành One Trading. Vòng này sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận tới các tổ chức và thương nhân chuyên nghiệp trên khắp châu Âu.

Trong 6 tháng gần đây, số tiền đầu tư vào các dự án CeFi đã giảm đáng kể, từ 369 triệu USD vào tháng 12.2022 xuống còn 101 triệu USD vào tháng 6.2023. Theo Cointelegraph, các sự kiện kinh tế toàn cầu tiếp theo sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thay đổi và phát triển của ngành công nghiệp tiền số trong thời gian tới.