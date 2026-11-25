Khoảnh khắc lịch sử sau nhiều năm trễ hẹn

11 giờ 50 trưa nay (25.11), đúng thời điểm đỉnh triều bắt đầu dâng cao, tín hiệu cảnh báo vang lên đồng loạt tại các điểm nóng như Mương Chuối, Phú Định, Tân Thuận... Ngay sau hiệu lệnh vận hành, những cỗ máy thủy lực khổng lồ bắt đầu chuyển động, từ từ hạ những tấm cửa van thép nặng hàng trăm tấn xuống lòng sông.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam trực tiếp theo dõi buổi livestream vận hành liên hoàn các cống ngăn triều ngày 25.11 ẢNH: H.M

Với đội ngũ kỹ sư, công nhân trực tiếp bám trụ trên công trường cũng như hàng triệu người dân thành phố, đây là khoảnh khắc đặc biệt giàu cảm xúc sau suốt nhiều năm công trình phải nằm chờ vì nhiều vướng mắc, trễ hẹn hết lần này đến lần khác.

Tại cống kiểm soát triều Mương Chuối - hạng mục có quy mô lớn nhất toàn dự án với khẩu độ lên tới 160m do lòng sông rộng và cường độ dòng chảy cực mạnh - từng thao tác vận hành đều được theo dõi sát sao. Để tránh việc thu hẹp dòng chảy đột ngột tạo áp lực lớn gây xói lở hai bên bờ sông, đội ngũ kỹ thuật thực hiện quy trình hạ hai cửa van sát bờ trước nhằm nắn dòng chảy chính hướng ra khu vực giữa sông.

Nhìn từ bên ngoài, quá trình hạ cống diễn ra êm ái, nhưng thực chất đó là kết quả của hàng loạt tính toán thủy lực phức tạp và nhiều đợt chạy thử nghiệm, kiểm tra chéo nghiêm ngặt.

Tại cống ngăn triều Phú Định, ngay khi hệ thống còi và đèn tín hiệu bật sáng, cửa van bắt đầu hạ xuống và mất khoảng 20 phút để đóng kín hoàn toàn. Kỹ sư Trần Văn Thông, Trưởng ca vận hành cống Phú Định chia sẻ đầy tự hào: "Lúc này cảm xúc rất vui mừng và tự hào vì mình đã góp sức cùng tập đoàn hoàn thành công trình này. Về quy trình, chúng tôi phải căn cứ chặt chẽ vào diễn biến thủy triều, mực nước thực tế và dự báo mưa. Khi cần ngăn triều, cửa cống Phú Định sẽ đóng kín để chặn nước từ ngoài tràn vào thành phố. Đến khi triều rút, mực nước thượng và hạ lưu xấp xỉ cân bằng, cống lại được mở ra để hỗ trợ thoát nước nội đô".

Đồng loạt 8 cống ngăn triều vận hành liên hoàn đúng đợt triều cường dâng cao nhất năm ẢNH: H.M

Do các công trình cống đều nằm dưới lòng sông, tiếp giáp sát khu dân cư và các bến thủy nội địa, bài toán an toàn giao thông đường thủy được tính toán ở mức cao nhất. Điển hình như cống Phú Định nằm ngay sát bến phà Phú Định, đội ngũ vận hành phải giữ liên lạc thông suốt với lực lượng điều tiết giao thông thủy và ban quản lý bến phà, thực hiện thông báo trước ít nhất 30 phút để phân luồng, tạm dừng phương tiện qua lại trước khi hạ cửa van, đảm bảo không làm gián đoạn hay gây mất an toàn cho việc đi lại của bà con.

Tại điểm cầu cống kiểm soát triều Tân Thuận - một trong những điểm nóng ngập nặng mỗi khi triều đạt đỉnh - không khí vận hành diễn ra khẩn trương và đầy tự tin. Trao đổi tại hiện trường, ông Phan Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng công trình cho biết công tác phối hợp điều tiết đường thủy tại đây được thực hiện bài bản thông qua hệ thống loa báo động từ xa kết hợp lực lượng cảnh giới trực tiếp dưới nước.

"Việc lưu thông qua lại của tàu ghe được điều tiết đến mức an toàn nhất định rồi cửa cống mới bắt đầu đóng xuống, do đó đảm bảo gần như tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông thủy", ông Dũng nhấn mạnh.

Hình ảnh cửa van cống ngăn triều bắt đầu hạ xuống và mất khoảng 20 phút để đóng kín hoàn toàn ẢNH: H.M

Các "rốn ngập" chắc chắn khô ráo ngay trong đỉnh triều

Ngay khi hệ thống cống khép van, hiệu quả ngăn nước bắt đầu thể hiện rõ rệt tại những khu vực vốn được mệnh danh là "rốn ngập" kinh niên của thành phố. Tại khu vực đường Phú Định - nơi trước đây mỗi kỳ triều cường dâng cao thường biến thành sông, người dân khó lòng phân biệt được đâu là mặt đường, đâu là bờ kênh - nay diện mạo đã hoàn toàn thay đổi.

Tuyến đường hai bên cống được nâng cấp khang trang kết hợp cùng hệ thống ngăn triều đã giúp tình trạng ngập úng giảm hẳn trong những ngày vận hành thử nghiệm vừa qua.

Chứng kiến con đường trước nhà khô ráo, sạch sẽ, một tiểu thương sống lâu năm tại khu vực Phú Định phấn khởi chia sẻ: "Bây giờ đường được nâng lên làm sạch sẽ, nhà tôi cũng nâng nền theo, không gian sống sạch sẽ, cải thiện hơn trước rất nhiều. Quan trọng nhất là xe cộ đi lại không còn bị ngập nước hư hỏng liên tục như xưa, nhờ vậy mà việc buôn bán của gia đình cũng thuận lợi, khấm khá hơn".

Chung niềm vui đó, một người dân địa phương khác cho biết tuyến đường rộng rãi, thông thoáng giúp bà con đi lại thoải mái, an tâm làm ăn, sinh hoạt.

Hình ảnh hệ thống siêu dự án ngăn triều tại khu vực cống Mương Chuối ẢNH: T.N

Đánh giá về hiệu quả chống ngập thực tế ngay tại "điểm đen" Tân Thuận, ông Phan Quốc Dũng khẳng định: "Mấy ngày nay, sau khi hệ thống cống được vận hành thử nghiệm, người dân ở đây rất vui mừng. Ngay tại điểm chúng ta đang đứng là một điểm ngập lịch sử. Cứ mỗi khi triều cường đến là bà con vô cùng vất vả, xe cộ lưu thông bì bõm, chết máy la liệt. Thế nhưng qua 2 ngày vận hành kỹ thuật vừa rồi của Trung Nam, toàn bộ khu vực này đều khô ráo hết. Hiện tại nước triều đang lên rất cao và cống đã sẵn sàng đóng lại. Chắc chắn rằng chiều tối nay, bà con vẫn sẽ được đi trên một con đường khô ráo và câu chuyện về những trận ngập lịch sử sẽ chính thức đi vào lịch sử, không còn lặp lại nữa".

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả tức thời trong đợt triều cường hôm nay, đại diện đơn vị triển khai và vận hành dự án cũng đưa ra những cam kết mạnh mẽ về tính bền vững của công trình.

Nói về khả năng chống ngập do triều của dự án, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, nhấn mạnh: "Nếu nói về triều cường, chúng tôi khẳng định 100% toàn bộ vùng dự án đã được thiết kế - bao gồm khu vực huyện Nhà Bè, quận 7, quận 1, quận 4, quận 8 và quận 6 cũ - sẽ hoàn toàn không còn bị ngập do nước triều xâm nhập. Điều này đã được kiểm nghiệm thực tế qua 3 ngày vận hành vừa qua và sẽ tiếp tục được các nhà khoa học, đơn vị thiết kế đánh giá chi tiết".

Hệ thống cống ngăn triều khu vực Phú Định - 1 trong những "rốn ngập" nghiêm trọng nhất tại khu Nam TP.HCM ẢNH: T.N

Bên cạnh bài toán ngăn triều, ông Nguyễn Tâm Tiến cũng phân tích thẳng thắn về mối quan hệ giữa việc vận hành cống với tình trạng ngập do mưa lớn. Theo ông, bản chất của ngập do mưa là nước trên đường phố không thoát kịp ra các kênh rạch như sông Tân Thuận.

Để giải quyết vấn đề này, ngoài chức năng ngăn triều, dự án còn trang bị hệ thống trạm bơm công suất cực lớn lên tới 120 m³/giây. "Mỗi khi có dự báo mưa, chúng tôi sẽ chủ động vận hành hệ thống bơm hút nước ra ngoài trước 6 tiếng đồng hồ để hạ thấp mực nước trong kênh rạch, tạo ra một khoảng trống chứa nước khổng lồ sẵn sàng đón mưa", ông Nguyễn Tâm Tiến giải thích.

Tuy nhiên, đại diện đơn vị vận hành cũng lưu ý về sự đồng bộ của hạ tầng đô thị: "Chúng tôi khẳng định toàn bộ khu vực dự án với lượng mưa thiết kế dưới 100mm sẽ không bị ngập, với điều kiện hệ thống thoát nước mưa trên các tuyến đường phố phải thông thoáng, dẫn được nước về đến các kênh rạch. Nếu cống thoát nước trên đường bị nghẹt khiến nước không thể chảy về, thì đó là câu chuyện của hạ tầng thu gom nội đô. Còn một khi nước đã dẫn được về kênh rạch, hệ thống của chúng tôi hoàn toàn đủ năng lực bơm thoát, đảm bảo bà con yên tâm không còn cảnh ngập úng".