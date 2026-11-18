Theo thông tin từ chủ đầu tư là Tập đoàn Trungnam Group, từ nay đến thời điểm khánh thành, phía Trung Nam sẽ liên tục tổ chức vận hành chạy thử nghiệm nhằm kiểm tra toàn diện thông số kỹ thuật, khả năng phối hợp đồng bộ và hiệu quả kiểm soát triều của toàn hệ thống.

Đáng chú ý, dự kiến ngày 25.11 tới, đơn vị sẽ tổ chức sự kiện vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều cường tại TP.HCM theo hình thức livestream từ 11 giờ - 14 giờ tại phòng hội thảo và nhà quản lý trung tâm cống kiểm soát triều Mương Chuối.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ dự kiến chính thức đưa vào vận hành trong tháng 12 Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Trong phiên phát sóng trực tiếp này, sau phần chiếu phim giới thiệu dự án và trình bày quy trình kỹ thuật, đại diện Trungnam Group sẽ phát lệnh vận hành lúc 12 giờ, chính thức kích hoạt tổng vận hành hạ thủy cửa van với hình ảnh truyền trực tiếp luân phiên từ cống Mương Chuối đến 3 cống lớn kèm phần thuyết minh quy mô của đội ngũ kỹ sư.

Đan xen trong chương trình livestream là các phiên tọa đàm về quy hoạch thủy lợi vùng lõi TP.HCM, tác động của biến đổi khí hậu và hai đợt soi chiếu thước nước trong - ngoài trực tiếp tại hiện trường vào lúc 12 giờ 40 và 13 giờ 30 để đánh giá chênh lệch mực nước thực tế.

Tiếp nối sự kiện này, từ 26 - 28.11, chủ đầu tư sẽ mở cửa tổ chức chương trình tham quan dự án dành cho người dân đến tìm hiểu các cống lớn và nguyên tắc kiểm soát triều, trước khi bước vào đợt diễn tập vận hành thao tác, phối hợp xử lý tình huống theo phương án kỹ thuật trong hai ngày 29 - 30.11 để sẵn sàng cho lễ khánh thành dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc chủ động chọn đúng đợt triều cường cuối năm - kỳ triều dâng cao nhất cả năm tại TP.HCM - để chạy thử nghiệm nhằm đo lường, đánh giá sát thực và tốt nhất năng lực chống ngập của công trình. Do đây là dự án hạ tầng thủy lợi có quy mô rất lớn và độ phức tạp kỹ thuật cao, quá trình vận hành thử nghiệm khó tránh khỏi một số yếu tố kỹ thuật cần tiếp tục tinh chỉnh hoặc phát sinh những tác động nhất định đến các hộ dân sinh sống ngay sát khu vực các cống ngăn triều.

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Song song với công tác kỹ thuật, chủ đầu tư cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng TP.HCM để xây dựng kịch bản điều tiết chi tiết, kịp thời thông tin rộng rãi tới người dân và các phương tiện thủy về lịch trình, thời gian đóng/mở cống, bảo đảm an toàn và tránh làm gián đoạn đột ngột luồng lưu thông trên sông.

Sau khi công trình vận hành, Trung Nam Group sẽ bảo hành trong thời gian 5 năm.

Khi hoàn thành, công trình sẽ giúp kiểm soát ngập do triều cường cho diện tích 570 km2 thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ điều tiết, hạ thấp mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch, nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa.

Dự án cũng góp phần tăng khả năng trữ nước khi mưa lớn kết hợp triều cường, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế xâm nhập mặn, cải thiện môi trường nước và cảnh quan đô thị.