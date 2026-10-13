Thủ tướng thị sát, chỉ đạo tháng 12 phải xong dự án chống ngập 10.000 tỉ

Báo cáo với Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi thị sát, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nam Group, cho biết công trình hiện đạt khoảng 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu hoàn thành trước 15.11. Dự án dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham gia thị sát tại cống Tân Thuận



Sau khi công trình vận hành, Trung Nam Group sẽ bảo hành trong thời gian 5 năm.

Trong quá trình triển khai, dự án nhiều lần chậm tiến độ do vướng mắc về pháp lý. Hiện các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả chống ngập cho thành phố.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần ngăn triều cường, kiểm soát ngập tại khu vực nội đô và trung tâm TPHCM; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ điều tiết, hạ thấp mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch, nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa.

Dự án cũng góp phần tăng khả năng trữ nước khi mưa lớn kết hợp triều cường, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế xâm nhập mặn, cải thiện môi trường nước và cảnh quan đô thị.

Phạm vi hưởng lợi của dự án bao gồm nhiều phường thuộc khu vực trung tâm và phía nam thành phố, cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng…

Chính phủ chỉ đạo phải hoàn thành dự án vào tháng 12 ẢNH: N.A

Trực tiếp chỉ đạo tại công trường, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa vô cùng lớn đối với đời sống dân sinh của hơn 6,5 triệu dân thành phố. Nhắc lại tinh thần cuộc họp giữa Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM hồi tháng 6, Thủ tướng khẳng định mục tiêu đưa công trình về đích trong năm 2026 là mệnh lệnh không được thay đổi.

Dự kiến sau khi hoàn thành tổng kiểm tra và vận hành thử nghiệm vào tháng 11, dự án sẽ chính thức được bàn giao, giúp kiểm soát ngập do triều cường cho diện tích 570 km2 thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.