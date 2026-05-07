Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Các sân bay Việt Nam siết chặt kiểm soát dịch lở mồm long móng

Hà Mai
Hà Mai
07/05/2026 08:59 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về tăng cường kiểm soát, ngăn chặn virus lở mồm long móng Serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam.

Theo Cục Hàng không, lở mồm long móng (LMLM) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh trên nhiều loài gia súc như trâu, bò, lợn, dê, cừu. Virus gây bệnh có 7 tuýp huyết thanh (serotype) gồm A, O, C, Asia1, SAT1, SAT2, SAT3. Tại Việt Nam, các serotype từng xuất hiện là O, A và Asia1, trong đó serotype O lưu hành phổ biến nhất.

Các sân bay Việt Nam siết chặt kiểm soát dịch lở mồm long móng- Ảnh 1.

Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống bệnh LMLM tại các cảng hàng không, sân bay

ẢNH: T.N

Đáng chú ý, virus LMLM serotype SAT1 - trước đây chủ yếu lưu hành tại khu vực châu Phi - hiện có xu hướng lan rộng sang nhiều khu vực khác. Từ tháng 3.2025, chủng vi rút này đã được ghi nhận tại Iraq và tiếp tục xuất hiện tại một số quốc gia Trung Đông, Tây Á. Đặc biệt, đầu tháng 4 vừa qua, Trung Quốc lần đầu tiên thông báo phát hiện 219 ca bệnh trên bò tại 2 tỉnh Cam Túc và Tân Cương.

Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận sự xuất hiện của serotype SAT1, song nguy cơ xâm nhập là rất lớn, nhất là thông qua hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật trái phép qua biên giới.

Trong khi đó, các loại vắc xin LMLM đang được cấp phép lưu hành trong nước chỉ có tác dụng phòng các chủng virus LMLM thuộc serotype O, A và Asia1, không có khả năng bảo hộ đối với serotype SAT1. Nếu xâm nhập, dịch bệnh có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi, đặc biệt là đàn trâu, bò.

Để ngăn chặn LMLM xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống bệnh LMLM tại các cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của các bộ, ngành và cơ quan địa phương có liên quan để kịp thời kiểm tra, phát hiện các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh LMLM và các dịch bệnh động vật khác qua đường hàng không.

Tin liên quan

Công trình hạ tầng phục vụ APEC lại 'phập phồng'

Công trình hạ tầng phục vụ APEC lại 'phập phồng'

Bằng mọi cách khơi thông hệ thống thoát nước là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của Phú Quốc để đảm bảo loạt dự án hạ tầng trọng điểm về đích đúng kế hoạch, phục vụ đại sự kiện APEC.

Khám phá thêm chủ đề

Lở mồm long móng dịch lở mồm long móng sân bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận