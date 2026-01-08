Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Các thiết bị 'khó tin nhưng có thật' xuất hiện tại CES 2026

Kiến Văn
Kiến Văn
08/01/2026 07:45 GMT+7

Tại CES 2026, những sản phẩm trưng bày không chỉ mang đến cái nhìn về tương lai mà còn khiến người xem phải ngạc nhiên bởi các ý tưởng độc đáo.

Diễn ra từ ngày 6 - 9.1.2026 tại Las Vegas, Nevada (Mỹ), CES 2026 đã gây chú ý với những thiết bị kỳ lạ như một chiếc mũ bảo hiểm giúp thay đổi màu tóc nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), một chiếc kẹo mút cho phép người dùng nghe nhạc khi cắn, hay một thú cưng AI có khả năng "phát triển" theo thời gian.

CES 2026 và các thiết bị 'khó tin nhưng có thật' - Ảnh 1.

Sweekar là một thú cưng AI bỏ túi

ẢNH: Sweekar

Sweekar

Một trong những sản phẩm gây chú ý tại CES 2026 là Sweekar, một thú cưng AI bỏ túi và được ví như phiên bản đời thực của Tamagotchi. Người dùng có thể nuôi Sweekar từ giai đoạn trứng, chăm sóc và tương tác với nó thông qua một ứng dụng đi kèm. Theo giới thiệu, sản phẩm dự kiến ra mắt trên Kickstarter vào tháng 3 với mức giá dao động từ 100 đến 150 USD.

Lollipop Star

Lollipop Star là một loại kẹo mút độc đáo, cho phép người dùng thưởng thức âm nhạc từ các nghệ sĩ nổi tiếng như Akon hay Ice Spice. Để nghe nhạc, người dùng chỉ cần cắn nhẹ vào kẹo trong khi đeo tai nghe. Mỗi chiếc kẹo được công bố có giá khoảng 9 USD khi chính thức thương mại hóa.

Glyde

Glyde tự nhận là máy cắt tóc thông minh đầu tiên trên thế giới, cho phép người dùng tự cắt tóc theo kiểu mong muốn chỉ bằng một ứng dụng trên điện thoại. Thiết bị sẽ tự động điều chỉnh đường cắt dựa trên thiết lập của người dùng, hướng đến trải nghiệm cắt tóc tại nhà mà không cần thợ chuyên nghiệp.

CES 2026 và các thiết bị 'khó tin nhưng có thật' - Ảnh 2.

Bồn cầu thông minh Vovo Neo

ẢNH: VOVO

Vovo Neo

Vovo mang đến CES 2026 mẫu bồn cầu thông minh Vovo Neo được tích hợp khả năng gọi trợ giúp trong tình huống khẩn cấp. Không chỉ gửi cảnh báo đến người liên lạc nếu phát hiện bất thường trong quá trình sử dụng, thiết bị còn có thể phân tích nước tiểu nhằm hỗ trợ theo dõi sức khỏe.

NuraLogix

Longevity Mirror của NuraLogix sử dụng AI để phân tích sức khỏe người dùng chỉ trong vòng 30 giây. Thiết bị có thể cung cấp các chỉ số như tuổi sinh lý, mức độ căng thẳng và nguy cơ tim mạch. Sản phẩm được giới thiệu với mức giá khoảng 899 USD.

Ngoài những thiết bị nói trên, triển lãm CES 2026 vẫn đang diễn ra, với hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm công nghệ lạ lẫm, thú vị trong suốt tuần lễ sự kiện.

Khám phá thêm chủ đề

