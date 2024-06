Các tỉ phú 'chia phe' ủng hộ Trump - Biden

Tờ The Hill ngày 21.6 đưa tin chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden quyên góp được 85 triệu USD trong tháng 5 và bước vào tháng 6 với 212 triệu USD trong tay. Trong khi đó, chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump chưa công khai tổng số, nhưng đã quyên góp đến 141 triệu USD trong tháng 5, tháng thứ 2 liên tiếp gây quỹ vượt đối thủ tranh cử.



Ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng về vấn đề nhập cư hôm 18.6 Reuters

Bên cạnh đó, nhiều tỉ phú, doanh nghiệp và các nhà tài trợ khác đang đóng góp cho ứng viên mình ủng hộ, góp phần làm sôi động cuộc đua vào Nhà Trắng trước vòng tranh luận ngày 27.6.

Thế lực tỉ phú

Trong loạt diễn biến mới nhất, tỉ phú Michael Bloomberg quyên góp gần 20 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden. Theo tờ The Washington Post dẫn các nguồn thạo tin, khoản tài trợ của tỉ phú truyền thông này gồm 19 triệu USD dành cho nhóm FF PAC ủng hộ đương kim tổng thống và 900.000 USD cho Quỹ Biden Chiến thắng. Ông Bloomberg từng tài trợ ít nhất 100 triệu USD ủng hộ ông Biden khi tranh cử với ông Trump vào năm 2020.

Một tỉ phú vừa công khai ủng hộ ông Biden là nhà từ thiện Melinda French Gates. Nữ tỉ phú này đã rời khỏi Quỹ Bill & Melinda Gates mà bà đồng thành lập với chồng cũ là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates và sở hữu 12,5 tỉ USD tiền làm từ thiện. "Phụ nữ xứng đáng có một nhà lãnh đạo quan tâm những vấn đề họ gặp phải và cam kết bảo vệ sự an toàn, sức khỏe, sức mạnh kinh tế, quyền sinh sản và khả năng tham gia tự do và đầy đủ của họ vào một nền dân chủ đang hoạt động", bà viết trên mạng xã hội X.

Về phía đảng Cộng hòa, chiến dịch của ông Trump vừa được tỉ phú kín tiếng Timothy Mellon quyên góp 50 triệu USD, một trong những khoản đóng góp lớn nhất trong lịch sử. Tờ The New York Times ngày 20.6 trích dẫn những bảng kê khai cho thấy tỉ phú Mellon, người thừa kế gia sản đồ sộ do cố Bộ trưởng Tài chính Andrew Mellon (1855 - 1937) để lại, đã tài trợ số tiền trên cho siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump là Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA). Ông Mellon sống tại bang Wyoming và rất kín tiếng. Forbes ước tính gia đình Mellon có số tài sản ròng đến 14,1 tỉ USD.

Trong tháng 5, MAGA đã nhận hơn 68 triệu USD tài trợ trong đó hầu hết là từ ông Mellon và 10 triệu USD từ các tỉ phú Liz và Dick Uihlein, người sáng lập hãng đóng gói và vận tải biển Uline, theo Reuters.

Ông Trump vận động tại Wisconsin hôm 19.6 Reuters

Nhiều chủ đề nóng

Theo giới quan sát, những vấn đề liên quan chính sách cũng đang thu hút sự chú ý nhiều hơn.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, người thuộc đảng Dân chủ, cho rằng chính sách tăng thuế của ông Biden đối với một số mặt hàng của Trung Quốc là động thái thể hiện tính chiến lược cao. Theo bà, các thuế suất mới của ông Biden nhằm mục đích bảo vệ xe điện, sản phẩm năng lượng mặt trời và chất bán dẫn của Mỹ.

Trong khi đó, bà cho rằng ông Trump sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng, doanh nghiệp Mỹ khi đề xuất áp thuế 10% đối với mọi sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ và 60% trở lên đối với hàng Trung Quốc. Ông Trump khẳng định đề xuất của mình sẽ bảo vệ nền kinh tế Mỹ và tạo việc làm trong nước.

Vấn đề nhập cư cũng trở thành chủ đề nóng, khi ông Biden đưa ra chương trình giúp bảo vệ khoảng 500.000 vợ/chồng của những công dân Mỹ khỏi bị trục xuất và giúp họ làm việc hợp pháp trong 3 năm, trong khi tiến hành thủ tục xin tư cách thường trú nhân (thẻ xanh). Sau đó, ông Trump cũng "tung đòn" khi bất ngờ nói rằng sinh viên quốc tế nên được mặc định cấp thẻ xanh sau khi tốt nghiệp tại Mỹ.

Về những vấn đề cử tri quan tâm, công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường YouGov (trụ sở tại Anh) ngày 20.6 công bố khảo sát cho thấy các vấn đề nổi bật gồm lạm phát, an ninh biên giới, y tế, an sinh xã hội, nợ công, thuế, tham nhũng, dân chủ, phá thai, biến đổi khí hậu và giá nhà. Nổi bật trong các vấn đề đối ngoại là chính sách đối với Israel, Ukraine và Trung Quốc.