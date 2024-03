Các tỉ phú Mỹ âm thầm vận động giúp ông Trump

Tòa tháp Trump ở thành phố New York, bang New York REUTERS

Cựu Tổng thống Trump cần nộp tiền bảo lãnh để có thể chuyển sang giai đoạn xử phúc thẩm án gian lận trong kinh doanh ở bang New York.



Tòa phúc thẩm New York (Mỹ) hôm 25.3 quyết định ông Trump và các con vẫn có thể vận hành một doanh nghiệp tại New York và có thể vay tiền từ các cơ sở tài chính tại New York trong lúc này.

Tòa cũng cho ông Trump thêm 10 ngày để nộp bảo lãnh và giảm số tiền cần thiết để bảo lãnh nhằm đảm bảo việc thi hành án phạt xuống chỉ còn 175 triệu USD.

Reuters hôm 26.3 dẫn ít nhất 3 nguồn thạo tin cho biết một số tỉ phú Mỹ đang tìm cách gây quỹ hỗ trợ ông Trump giải quyết vấn đề tiền bảo đảm. Cụ thể, tỉ phú John Paulson chuyên về quỹ bảo hiểm rủi ro đang tham dự nỗ lực trên của các nhà tài trợ đảng Cộng hòa.

"Trùm" dầu khí Harold Hamm cũng nằm trong số này.

Tỉ phú Paulson, nhà sáng lập Paulson & Co, và tỉ phú Hamm, nhà sáng lập Tập đoàn dầu khí Continental Resources, chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Trump tuyên bố có ‘gần 500 triệu USD tiền mặt’

Trong khi đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Steven Cheung cho biết "không có nỗ lực phối hợp nào" nhằm gây quỹ hỗ trợ cựu Tổng thống trong vụ án dân sự. Ông Cheung bổ sung ông Trump "thừa tiền mặt" để nộp phạt 454 triệu USD nếu cần.

Một nguồn tin khác là đồng minh của ông Trump tiết lộ ông biết được một nhà tài trợ tuần trước đề nghị góp hơn 10 triệu USD cho ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, trước khi được báo rằng không cần thiết phải làm như thế.