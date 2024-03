Ông Donald Trump tạm qua 'Ngày phán xét'

Theo đó, ông Trump và các con vẫn có thể vận hành một doanh nghiệp tại New York và có thể vay tiền từ các cơ sở tài chính tại New York trong lúc này. Tòa cũng cho ông Trump thêm 10 ngày để nộp bảo lãnh và giảm số tiền cần thiết để bảo lãnh nhằm đảm bảo việc thi hành án phạt xuống chỉ còn 175 triệu USD.

Cựu Tổng thống Trump tham gia vận động tranh cử tại bang Georgia gần đây Reuters

Lẽ ra, hôm qua là "ngày phán xét" đối với cựu Tổng thống Trump. Sau ngày này, nếu không ai nộp khoản tiền bảo đảm ông Trump sẽ hoàn thành việc trả án phạt hơn 454 triệu USD trong quá trình kháng án gian lận kinh doanh ở bang New York, văn phòng Tổng chưởng lý bang Letitia James có thể khởi động việc siết nợ đối với cựu tổng thống.

Theo luật New York, bà James có thể lập tức cưỡng chế thi hành vào thời điểm thành án vào cuối tháng 2, nhưng bà cho phép ông Trump kéo dài thời hạn nộp phạt đến ngày 25.3. Dù trên lý thuyết, việc thu tiền phạt có thể tiến hành bất kỳ lúc nào trong trường hợp đương sự chưa nộp phạt sau thời gian này, tờ The New York Times cho rằng tài sản của ông Trump có thể vẫn an toàn trong ngày 25.3.

Ông Trump tuyên bố có ‘gần 500 triệu USD tiền mặt’

Khi đội ngũ của bà James hành động, nỗ lực của họ, tùy theo mức độ nghiêm trọng, có thể đẩy gia tộc Trump đến mức thiếu hụt tiền mặt kinh doanh và đặt dấu chấm hết cho cựu Tổng thống Trump trên cương vị "nhà tài phiệt New York". Và trong khi ông Trump có thể tìm cách trì hoãn hoặc giới hạn mức độ tổn thất, luật sư kỳ cựu Mark Zauderer của bang New York nhận xét rằng ông Trump đang đối mặt quy trình pháp lý chẳng khác nào "sự tra tấn chậm chạp".

"Ông Trump sẽ chẳng được lợi gì. Đó chỉ là vấn đề liên quan đến câu hỏi ông sẽ tổn thất bao nhiêu và quá trình này sẽ kéo dài bao lâu", tờ The New York Times dẫn lời luật sư Zauderer. Đó mới thực sự là vấn đề. Dù ông Trump tuyên bố mình sở hữu hàng tỉ USD, đa số đến từ bất động sản, vốn là loại tài sản mà các công ty bảo lãnh hiếm khi chấp nhận thế chấp.

Kết quả phân tích do báo The New York Times thực hiện gần đây cho thấy tính đến tháng 2, ông Trump có hơn 350 triệu tiền mặt và cổ phiếu, trái phiếu có thể dễ dàng chuyển nhượng.

Bà James có lẽ chờ quyết định của tòa phúc thẩm trước khi hành động. Bà cũng có thể công bố danh sách các bất động sản và tài khoản ngân hàng của ông Trump mà mình đang nhắm đến, nhưng chờ quyết định của tòa trước khi thực sự tiến hành việc siết nợ. Trong khi chờ đợi, ông Trump hoàn toàn có khả năng vạch ra kế hoạch giờ chót, như bán tháo một bất động sản hoặc tài sản nào đấy, hoặc tìm cách vay tiền ngân hàng hoặc công ty tư nhân.

Cựu tổng thống cũng có thể thu hoạch lớn một khi công ty mạng xã hội Truth Social của ông bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán từ ngày 25.3. Dù bị cấm bán cổ phần và chuyển sang tiền mặt trong vòng 6 tháng, ông Trump có thể tìm ra những biện pháp "lách" lệnh cấm để nộp tiền bảo đảm trước tòa.