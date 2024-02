Ngày 'phán xét' trong phe Cộng hòa tranh ghế tổng thống Mỹ

Ông Trump bị phạt 454 triệu USD

Thẩm phán Arthur Engoron tại tòa án bang New York đã ra lệnh buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải nộp phạt 454,2 triệu USD trong vụ kê gian giá tài sản, theo Reuters.

Ông Trump và hai người con trai đã bị Tổng chưởng lý bang New York Letitia James khởi kiện với cáo buộc kê khai trái phép giá bất động sản lên cao hơn so với thực tế nhằm nâng mức tài sản cá nhân và được hưởng ưu đãi về vay vốn và bảo hiểm. Hai người con của ông Trump gồm Donald Trump Jr. và Eric Trump phải nộp gần 4,7 triệu USD tiền phạt mỗi người trong khi cựu Giám đốc tài chính của Tập đoàn Trump Allen Weisselberg bị phạt 1,1 triệu USD. Ông Trump còn bị cấm giữ vị trí lãnh đạo bất kỳ công ty nào tại New York và bị cấm vay vốn từ các ngân hàng tại bang này trong vòng 3 năm.

Cựu tổng thống dự định kháng án nhưng phải nộp số tiền phạt trước hoặc phải đóng tiền bảo lãnh. Luật sư của ông Trump đã đề nghị hoãn thi hành án trong 30 ngày nhưng thẩm phán đã bác bỏ.