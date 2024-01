Đề xuất phạt ông Trump 370 triệu USD, cấm làm ăn về bất động sản

Ông Trump vận động tranh cử tại bang Iowa hôm 5.1 AFP

Đài CNBC ngày 6.1 đưa tin Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) Letitia James đề nghị tòa án phạt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump 370 triệu USD (9,02 tỉ đồng), cấm ông hoạt động trong lĩnh vực bất động sản ở New York suốt đời và cấm ông làm lãnh đạo hay quan chức một công ty ở New York.

Ngoài ra, bà James còn đề nghị cấm 2 con ông Trump là Donald Trump Jr và Eric Trump hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại bang New York trong thời hạn 5 năm.

Đề nghị được đưa ra vài tuần sau khi kết thúc việc thẩm vấn trong vụ án dân sự tại Tòa Tối cao Manhattan cáo buộc 3 cá nhân trên và Tập đoàn Trump Organization gian lận kinh doanh khi kê khai giá trị tài sản nhằm hưởng lợi trong vay tiền và mua bảo hiểm.

Bà James cho rằng ông Trump thổi phồng giá trị tài sản thêm từ 812 triệu - 2,2 tỉ USD. Số tiền phạt mà tổng chưởng lý này đề nghị bao gồm 168 triệu USD tiền lãi thất thu từ cựu tổng thống.

Ông Trump bác bỏ các cáo buộc và cho rằng điều này có động cơ chính trị. Luật sư Alina Habba của ông Trump ra thông cáo cho rằng đề nghị của bà James là vô lý và "có thể được mô tả không gì hơn một hình thức đàn áp có động cơ chính trị đối với ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa".

"Khách hàng của tôi không làm gì sai, không có nạn nhân và vụ việc được đưa ra đã chứng minh rằng những lời khai của ông ấy không được đánh giá đúng mức", theo luật sư Habba.

Trong đơn nộp hôm 5.1, luật sư của ông Trump lập luận rằng bằng chứng tại phiên tòa không ủng hộ kết luận rằng ông có ý định lừa gạt người cho vay hoặc những người khác. Thẩm phán Arthur Engoron dự kiến sẽ đưa ra phán quyết đối với vụ án trong vài tuần tới.