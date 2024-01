Phe Dân chủ tố ông Trump thu hàng triệu USD từ nước ngoài

Theo The New York Times, báo cáo mang tên "Nhà Trắng bị đem bán" dài 156 trang, được phe Dân chủ tại Ủy ban Giám sát thuộc Hạ viện Mỹ soạn thảo. Báo cáo hé lộ chính phủ các nước và các thực thể do họ kiểm soát đã chi hàng triệu USD cho các khách sạn Trump International ở Washington DC và Trump International ở Las Vegas, cũng như các tòa nhà Trump Tower và Trump World Tower ở New York. Bốn cơ sở kinh doanh này chiếm chưa đến 1% trong số 558 công ty mà ông Trump sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trong nhiệm kỳ tổng thống, theo Reuters.



Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump Reuters

Báo cáo cho biết, trong số các nước chi tiền nhiều nhất cho các cơ sở kinh doanh nói trên, Trung Quốc đứng đầu với 5,5 triệu USD và Ả Rập Xê Út xếp thứ hai với hơn 615.000 USD.

Ông Trump và đội ngũ tranh cử của ông không lập tức lên tiếng. Song ông Eric Trump, con trai của cựu tổng thống và là phó chủ tịch Tập đoàn Trump Organization, từ lâu đã khẳng định lợi ích nước ngoài không ảnh hưởng đến nhiệm kỳ tổng thống của cha mình.

Cựu Tổng thống Trump nhận tiền nước ngoài khi còn đương nhiệm?

Phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cũng bác bỏ thông tin trong báo cáo, cho rằng ông Trump không làm gì sai khi chính phủ các nước mang đến doanh thu cho các doanh nghiệp của ông trong lúc ông đương nhiệm, đồng thời quay sang chỉ trích việc kinh doanh của gia đình Tổng thống Joe Biden.