Các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam nào sẽ có trạm sạc xe điện?

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện hệ thống trạm sạc điện, cung cấp nhiên liệu xanh các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam từ Thanh Hóa đến Cà Mau, với 21 hệ thống trạm sạc xe điện. Cụ thể:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đầu tư 9 trạm dừng nghỉ, trong đó trạm Mai Sơn - QL45 (Km329+700) đã lắp đặt xong và đưa vào sử dụng 10 trụ sạc mỗi bên, mỗi trụ sạc 2 cổng sạc (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện mỗi bên).

8 trạm dừng nghỉ còn lại đang triển khai lắp hệ thống trụ sạc. Tại mỗi trạm dừng nghỉ đang triển khai lắp đặt 10 trụ sạc mỗi bên, mỗi trụ sạc 2 cổng sạc (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện); quy hoạch số lượng vị trí đỗ xe vào sạc điện là 40 vị trí mỗi bên trạm. Ngoài ra, mỗi bên trạm có 18 vị trí phục vụ xe VinFast và 2 vị trí phục vụ các loại xe khác.

Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát đầu tư 5 trạm dừng nghỉ hiện chưa lắp đặt hệ thống trạm sạc điện. Tới đây, liên danh này sẽ lắp đặt trạm sạc điện tại trạm dừng nghỉ QL45 - Nghi Sơn với 5 trụ sạc mỗi bên trạm, mỗi trụ sạc 2 cổng sạc (tương đương 10 vị trí sạc).

4 trạm dừng nghỉ còn lại dự kiến lắp đặt 10 trụ sạc mỗi bên trạm (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện). Giai đoạn đầu thực hiện lắp đặt 5 trụ sạc mỗi bên; khi có nhu cầu hoặc khi dự án hoàn thành đồng bộ sẽ đầu tư tiếp 5 trụ sạc mỗi bên.

Tập đoàn Xuân Khiêm đầu tư 2 trạm dừng nghỉ gồm: Hàm Nghi - Vũng Áng (Km534+310) và Vũng Áng - Bùng (Km594+400) đến nay đã lắp đặt xong 3 trụ sạc mỗi bên (tương đương 6 vị trí đỗ xe vào sạc điện).

Về kế hoạch triển khai, trạm Hàm Nghi - Vũng Áng quy hoạch tổng cộng hai bên trạm có 56 vị trí đỗ xe vào sạc điện; hiện đã đưa vào hoạt động 12 vị trí. Trạm Vũng Áng - Bùng quy hoạch tổng cộng hai bên trạm có 58 vị trí đỗ xe vào sạc điện; hiện đã đưa vào hoạt động 12 vị trí.

Liên danh T&T - 19/5 - Trung Phương - Đông Bắc đầu tư trạm dừng nghỉ Cam Lộ - La Sơn (Km36+500) hiện tại chưa lắp đặt hệ thống trạm sạc điện. Dự kiến lắp đặt 5 trụ sạc mỗi bên trạm (tương đương 10 vị trí đỗ xe vào sạc điện). Giai đoạn đầu thực hiện lắp đặt 2 trụ sạc mỗi bên; khi có nhu cầu hoặc khi dự án hoàn thành đồng bộ sẽ đầu tư tiếp 3 trụ sạc mỗi bên.

Công ty CP đầu tư tổng hợp Minh Đăng đầu tư trạm dừng nghỉ Quy Nhơn - Chí Thạnh (Km1251+500) hiện chưa lắp đặt hệ thống trạm sạc điện. Tới đây, tại mỗi trạm dừng nghỉ đang triển khai lắp đặt 10 trụ sạc mỗi bên (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện); quy hoạch số lượng vị trí đỗ xe vào sạc điện là 40 vị trí mỗi bên trạm.

Công ty Châu Thành TTC đầu tư trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205) đã triển khai lắp đặt đưa vào hoạt động trạm bên phải tuyến 7 trụ sạc (tương đương 14 vị trí bãi đỗ xe vào sạc điện); trạm bên trái tuyến 6 trụ sạc (tương đương 12 vị trí bãi đỗ xe vào sạc điện). Tới đây, mỗi trạm dừng nghỉ sẽ triển khai lắp đặt 10 trụ sạc mỗi bên (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện); quy hoạch số lượng vị trí đỗ xe vào sạc điện là 40 vị trí mỗi bên trạm.

Liên danh Công ty CP đầu tư và phát triển INDEL - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bình An đầu tư trạm dừng nghỉ Cần Thơ - Hậu Giang (Km45+00) hiện tại chưa lắp đặt hệ thống trạm sạc điện. Dự kiến lắp đặt 10 trụ sạc mỗi bên trạm (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện)

Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn đầu tư trạm dừng nghỉ Hậu Giang - Cà Mau (Km100+200) chưa lắp đặt hệ thống trạm sạc điện. Dự kiến lắp đặt 6 trụ sạc mỗi bên trạm (tương đương 12 vị trí đỗ xe vào sạc điện).

Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, hiện hệ thống trạm sạc chưa thống nhất, như số vị trí đỗ xe tối thiểu có thể bố trí phương tiện giao thông cơ giới vào sạc điện chiếm 10% tổng vị trí đỗ xe; việc đầu tư hạ tầng dành để lắp đặt trụ sạc, thiết bị sạc phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và từng giai đoạn đầu tư.

Việc cung cấp năng lượng xanh tại các trạm dừng nghỉ hiện tại các nhà đầu tư chưa có định hướng, kế hoạch triển khai cụ thể.

Để đảm bảo thống nhất trong xây dựng, quản lý hạ tầng hệ thống trạm sạc điện, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về hệ thống sạc điện tại các trạm dừng nghỉ. Trong đó, có yêu cầu cụ thể các thông số kỹ thuật; yêu cầu phòng cháy, chữa cháy; tiêu chí nhiên liệu xanh…