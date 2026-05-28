Sắp có trạm dừng nghỉ hiện đại trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 28.5, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Trung Lương - Mỹ Thuận với tổng vốn đăng ký 868 tỉ đồng.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH TMDV xăng dầu Châu Thành, có trụ sở tại xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Dự án được triển khai tại Km78+220 trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, thuộc địa bàn xã Mỹ Thành.

Phối cảnh Trạm dừng nghỉ Trung Lương - Mỹ Thuận ẢNH: M.T





Dự án gồm hai trạm dừng nghỉ bố trí đối xứng ở hai bên tuyến cao tốc, phục vụ cho cả hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận và chiều ngược lại. Các trạm được xây dựng đạt tiêu chuẩn loại I theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ.

Sau điều chỉnh, dự án không chỉ phục vụ nhu cầu dừng chân, ăn uống, mua sắm của hành khách và tài xế mà còn tích hợp nhiều hạng mục hiện đại như trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc cho xe điện, khu sửa chữa - bảo dưỡng phương tiện, bãi đỗ xe, khu cứu hộ cứu nạn, sơ cấp cứu và khu vực tuyên truyền an toàn giao thông. Ngoài ra, đây cũng sẽ là điểm quảng bá đặc sản địa phương đến du khách lưu thông trên tuyến cao tốc trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch, từ quý 1 đến quý 4/2026, nhà đầu tư sẽ triển khai xây dựng các hạng mục cấp thiết gồm trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, khu vệ sinh, khu thức ăn nhanh, sân bãi đỗ xe và hệ thống cây xanh. Một số hạng mục dự kiến sẽ được đưa vào vận hành ngay trong năm 2026 nhằm phục vụ nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Giai đoạn tiếp theo, từ quý 3/2026 đến quý 3/2027, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục quy mô lớn như nhà hàng, khu dịch vụ tổng hợp, nhà nghỉ, kho chứa hàng, các công trình kỹ thuật và hạ tầng phụ trợ khác. Toàn bộ dự án dự kiến đưa vào hoạt động chính thức trong quý 4/2027.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai dự án đường kết nối từ trạm dừng nghỉ vào tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng khi dự án hoàn thành.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được giao chủ trì phối hợp với UBND xã Mỹ Thành và các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND xã Mỹ Thành làm đầu mối theo dõi tiến độ dự án, phối hợp các sở ngành hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh.

Việc sớm đưa Trạm dừng nghỉ Trung Lương - Mỹ Thuận vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ tuyến cao tốc huyết mạch của khu vực ĐBSCL, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp và tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.