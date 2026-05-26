Kinh tế

Mở toàn bộ nút giao Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây trong tháng 5

Mai Hà
26/05/2026 19:15 GMT+7

Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, bổ sung biển báo và phương án tổ chức giao thông để khai thác toàn bộ các nhánh tại nút giao Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, do hệ thống biển báo và hạ tầng chưa hoàn thiện đồng bộ, nên hiện nay chỉ cho phép ô tô con dưới 9 chỗ lưu thông từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào nhánh phải tuyến T2 để nhập làn lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng đi Vũng Tàu. Xe tải, xe khách chưa được phép lưu thông qua nhánh kết nối này.

Do đó, khu yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 phối hợp với ACV và Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC-E) khẩn trương lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Trong đó, các đơn vị phải lắp biển cấm xe tải, xe khách; biển hạn chế tốc độ 60 km/giờ; đóng các vị trí hàng rào, hộ lan còn mở và bổ sung biển cấm quay đầu xe tại khu vực nhập làn.

Ngoài ra, các đơn vị cũng phải mở dải phân cách ở đầu nhánh phải tuyến T2 để phục vụ tổ chức giao thông tạm và bố trí thêm thiết bị phản quang dẫn hướng.

Đặc biệt, các đơn vị cần sớm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông đối với toàn bộ các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành để đưa vào khai thác dịp cuối tháng 5 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Theo phương án tổ chức giao thông tạm thời, hiện chỉ ô tô con dưới 9 chỗ được phép đi từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua nhánh T2 phải.

Ngoài nhánh này, nhiều nhánh kết nối khác tại nút giao Long Thành vẫn chưa được đưa vào khai thác, gồm: nhánh N1 kết nối từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi QL51 hoặc TP.HCM; nhánh T2 trái kết nối từ khu vực sân bay Long Thành đi TP.HCM; nhánh N3 kết nối hướng Biên Hòa đi Dầu Giây; nhánh N6 kết nối từ Dầu Giây đi sân bay Long Thành và Vũng Tàu.

Cùng với đó còn có các nhánh N12, N4 và N7 phục vụ kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo nhiều hướng khác nhau.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, các nhánh này chỉ được đưa vào khai thác sau khi Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu hoàn thiện đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống báo hiệu, hồ sơ pháp lý và được cơ quan chức năng chấp thuận nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

