Nhà ga sân bay Long Thành mới đạt 63% sản lượng dù 'hạn chót' tháng 6

Ngày 23.5, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra tình hình triển khai dự án sân bay Long Thành, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và tình hình khai thác nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Với sân bay Long Thành, Chính phủ yêu cầu khai thác thương mại trong năm 2026. Đến nay, sản lượng toàn dự án đạt khoảng 76% giá trị hợp đồng.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành ẢNH: VGP

Trong đó, dự án thành phần 1 (các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước) đã cơ bản hoàn thành, đang thực hiện các hạng mục đấu nối hạ tầng điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục nội nghiệp để bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng.

Dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay) đã hoàn thành, đang đợi hạng mục ngầm do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện để hoàn thành đấu nối hạ tầng điện, nước trước khi thực hiện thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng.

Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu) có 2 gói thầu đang là điểm vướng mắc nhất của toàn bộ dự án. Trong đó, gói thầu số 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) sản lượng đạt 50% trong khi phải hoàn thành vào tháng 9.

Đặc biệt, gói thầu số 5.10 (nhà ga hành khách), theo hợp đồng gói thầu hoàn thành trong tháng 6, nhưng tới nay giá trị sản lượng mới đạt khoảng 63%.

ACV đã chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nguồn lực thi công để hoàn thành hạng mục móng, mặt của gói thầu 4.8 trước mùa mưa; đặc biệt phải hoàn thành hạng mục tuynel kỹ thuật để phục vụ việc thi công hoàn thiện dự án thành phần 2 của dự án. Tân Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cam kết hệ thống sẽ kết nối chậm nhất là ngày 10.6.

Dự án thành phần 4 (xây dựng các công trình khác) bao gồm các dự án ưu tiên để phục vụ khai thác giai đoạn 1 gồm công trình dịch vụ cung cấp suất ăn số 1, số 2; công trình kỹ thuật thương mại mặt đất số 1, số 2; công trình hangar số 1, 2; công trình hangar số 3, 4 đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai thực hiện, tiến độ đáp ứng yêu cầu đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án theo kế hoạch.

Theo lãnh đạo ACV, dự án sân bay Long Thành đang phải đối mặt với khó khăn lớn huy động nguồn nhân lực thi công; cũng như khó khăn về giá nguyên liệu, vật liệu xây dựng; khó khăn về thời tiết và điều kiện thi công; vướng mắc trong thanh toán tại gói thầu số 5.10.

Sau khi nghe báo cáo của ACV, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, để đưa dự án vào khai thác, vận hành hiệu quả, toàn bộ các hạng mục từ hệ thống giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, các công trình kỹ thuật, không lưu đến trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước phải hoàn thành đồng bộ.

Về đường kết nối, tại công trình cầu Long Thành - "đường găng tiến độ" dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ đã nghe chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) báo cáo về tình hình tiến độ tổng thể dự án.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do VEC làm chủ đầu tư dài 22 km (điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 thuộc P.Long Trường, TP.HCM; điểm cuối tại nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc P.Long Thành, Đồng Nai). Quy mô 8 - 10 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 14.945 tỉ đồng.

Dự án có vai trò rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM và Đồng Nai, đặc biệt trong việc kết nối giao thông giữa trung tâm các thành phố với sân bay Long Thành.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, dự án phải hoàn thành quý 1/2027 để đồng bộ với sân bay Long Thành. Sản lượng thực hiện toàn dự án hiện đạt khoảng 54%, đáp ứng tiến độ yêu cầu.