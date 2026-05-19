Thi công trạm dừng nghỉ gây bụi mù mịt trên cao tốc, Cục CSGT lên tiếng

Hải Phong
19/05/2026 10:16 GMT+7

Bụi mù phát sinh từ khu vực thi công trạm dừng nghỉ trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn khiến tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cục CSGT yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Ngày 19.5, Phòng 6 Cục CSGT cho biết qua công tác theo dõi tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đơn vị ghi nhận tại khu vực thi công trạm dừng nghỉ Km1068 - Km1069 đoạn qua xã Đình Cương (Quảng Ngãi) xuất hiện tình trạng bùn đất, vật liệu từ phương tiện và máy móc thi công kéo ra mặt đường.

Bụi bay mịt mù trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo Phòng 6, quá trình thi công và vận chuyển vật liệu còn phát sinh bụi mù, làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên tuyến cao tốc.

Trước thực trạng trên, Phòng 6 đề nghị Khu Quản lý đường bộ III và Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại khu vực thi công trạm dừng nghỉ Đình Cương; yêu cầu nhà thầu và đơn vị vận chuyển vật liệu xử lý ngay tình trạng bùn đất, vật liệu rơi vãi trên mặt đường cao tốc.

Cùng với đó, các đơn vị phải bố trí lực lượng, phương tiện thường xuyên thu gom, vệ sinh mặt đường, không để xảy ra tình trạng trơn trượt, cản trở giao thông hoặc phát sinh nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Bụi bay khiến các phương tiện chạy trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn gặp khó khăn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Phòng 6 cũng yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn, tưới nước, kiểm soát bụi trong quá trình thi công và vận chuyển vật liệu, không để bụi mù ảnh hưởng đến tầm nhìn của tài xế lưu thông trên tuyến.

Ngoài ra, các đơn vị cần rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, cảnh báo và hướng dẫn giao thông tại khu vực thi công theo đúng quy định; bố trí lực lượng cảnh giới, điều tiết giao thông khi cần thiết, đặc biệt vào thời điểm thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Liên quan vụ việc, đại diện nhà thầu cho biết nguyên nhân bụi phát sinh do các xe tưới nước gặp sự cố hỏng đầu bơm nên không thể hoạt động, dẫn đến việc xử lý bụi không kịp thời. Bên cạnh đó, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, lượng phương tiện vận chuyển ra vào nhiều nên phát sinh bụi lớn.

"Hiện nhà thầu đã tạm dừng thi công để khắc phục sự cố, đồng thời tăng cường tưới nước tại khu vực thi công và các tuyến đường phục vụ xe chạy nhằm giảm bụi, hạn chế ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn", đại diện nhà thầu thông tin.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe

Việc đưa vào khai thác tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đúng dịp lễ 30.4 - 1.5 không chỉ giải tỏa áp lực giao thông trên quốc lộ 1, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực duyên hải miền Trung.

