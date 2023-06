Các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup có VAR và công nghệ goal line

Mở đầu buổi trao đổi, giảng viên Etsuko Fukano gửi lời chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup. Giảng viên người Nhật Bản cũng nhấn mạnh đây là hoạt động dành cho tất cả các quốc gia có đội bóng tham dự World Cup 2023 và là một phần quan trọng do trên sân, sự tương tác chính là giữa cầu thủ và trọng tài.

Buổi trao đổi gồm 2 phần chính: các vấn đề liên quan đến doping và luật thi đấu, đặc biệt là các quyết định của trọng tài trong các trường hợp có thể xảy ra trên sân.

World Cup 2023 sẽ có sự tham gia của 107 quan chức trận đấu gồm: 33 trọng tài, 55 trợ lý trọng tài và 19 cán bộ video. Các trọng tài sẽ được sự hỗ trợ về công nghệ goal line và VAR để đảm bảo tính chính xác của các quyết định trong trận đấu.

Chuyên gia phổ biến luật cho đội tuyển nữ Việt Nam VFF

Giảng viên Etsuko Fukano cũng dành thời gian giải đáp các thắc mắc của cầu thủ và chia sẻ các kinh nghiệm trong thực tế để giúp các cầu thủ có thêm kiến thức trước khi bước vào giải đấu quan trọng sắp tới.

Sau khi trở về Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam được nghỉ ngơi ngày 28.6. Toàn đội sẽ trở lại tập luyện vào ngày 29.6, trước khi chốt danh sách chính thức dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tiệc xuất quân do Đại sứ quán Úc và New Zealand tại Việt Nam tổ chức vào chiều ngày 2.7, trước khi lên đường sang New Zealand dự vòng chung kết World Cup 2023 vào ngày 5.7. Buổi lễ nhằm khích lệ, động viên tinh thần các cầu thủ nữ Việt Nam, trước khi thầy trò ông Mai Đức Chung bước đến sân chơi lớn.