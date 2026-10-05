Các trường ĐH dự kiến phương án tuyển sinh 2027

Xét tuyển kết hợp để đánh giá cả quá trình

Bộ GD-ĐT dự kiến năm 2027 chỉ còn 3 phương thức tuyển sinh và năm 2028 chỉ còn 1 phương thức cho mỗi ngành/chương trình đào tạo (không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển).

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết từ năm 2026 trường chỉ sử dụng một phương thức là xét tuyển kết hợp (không tính xét tuyển thẳng).

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026. Đây là một trong những thành tố của phương thức xét tổng hợp mà các trường hướng đến trong năm 2027 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Năm 2027, ngoài xét tuyển thẳng theo quy định, trường sẽ tiếp tục sử dụng một phương thức xét tuyển kết hợp, gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (được quy đổi ra thang 30) và kết quả học tập THPT năm lớp 12 theo tổ hợp môn. Trọng số của điểm thành phần sẽ được tính toán theo công thức. Nếu thí sinh (TS) không có điểm đánh giá năng lực thì có thể tăng trọng số của một trong 2 điểm thành phần còn lại", tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân chia sẻ.

Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, thông tin: Năm 2027 trường sẽ sử dụng 3 phương thức cho mỗi ngành là điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và điểm học bạ. "Nếu năm 2028 chỉ còn 1 phương thức, trường cũng sẽ xem xét đến phương án xét tuyển kết hợp gồm điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ, lúc đó sẽ tính toán trọng số của mỗi loại điểm", tiến sĩ Duy cho hay.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Hầu hết các trường ĐH đều sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, tiến sĩ Duy lo ngại tình huống có thể xảy ra ở nhiều trường: ngành xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành xét học bạ, ngành xét điểm đánh giá năng lực… Như vậy sẽ không công bằng giữa các ngành khác nhau. Thậm chí nếu có trường chỉ dùng một phương thức học bạ cho tất cả các ngành thì sao? Vì thế, ông Duy cho rằng vẫn nên có từ 2 - 3 phương thức để các trường được tự chủ nhiều hơn trong tuyển sinh và TS cũng có nhiều cơ hội hơn.

Theo tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), nếu chỉ còn 1 phương thức, trường sẽ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, nếu 3 phương thức thì sẽ thêm học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Điểm cộng thật sự có tác động Trao đổi tại buổi tư vấn trực tuyến "Học IELTS có phải chỉ để tuyển sinh ĐH" do Báo Thanh Niên tổ chức vào cuối tháng 9, thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), chứng minh điểm cộng thật sự tác động đến kết quả của TS bằng chính thực tiễn công tác tuyển sinh của trường. Thạc sĩ Tiến cho biết trường đã lấy toàn bộ hồ sơ xét tuyển năm 2026 của trường, hơn 34.000 lượt đăng ký của hơn 17.000 TS tính lại xem nếu không có điểm cộng thì kết quả sẽ khác thế nào. "Con số đầu tiên làm chính chúng tôi bất ngờ. Trong số hơn 3.100 em trúng tuyển, nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ đạt điểm học lực trung bình 77,27 trên thang 100. Nhóm không có chứng chỉ đạt 77,74. Tức là nhóm có chứng chỉ còn thấp hơn một chút. Nhưng khi nhìn vào điểm xét tuyển cuối cùng thì nhóm có chứng chỉ là 85,76, nhóm không có chứng chỉ là 81,22. Hai nhóm học ngang nhau, nhưng vào trường bằng 2 mức điểm cách nhau hơn 4,5. Điều này cho thấy điểm cộng thực sự có tác động", ông Tiến nói. "Con số thứ hai: Nếu bỏ điểm cộng mà giữ nguyên điểm chuẩn đã công bố, cứ 4 em trúng tuyển thì có 1 em không còn đủ điểm, tỷ lệ chính xác là 24,2%. Kết quả này đúng với nguyên tắc mà Bộ GD-ĐT đang hướng tới: Năng lực nào cần cho ngành học thì đánh giá trực tiếp và minh bạch, thay vì cộng gián tiếp qua một tiêu chí khác", ông Tiến nói thêm.

Tuy nhiên, tiến sĩ Tuấn cho rằng ở những ngành cạnh canh cao, nếu chỉ còn 1 phương thức, TS sẽ thiệt thòi vì không có nhiều cơ hội. Do đó, các trường phải tính toán rất kỹ khi xác định phương thức cho mỗi ngành.

Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí, Phó hiệu trưởng Trường ĐH An Giang (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết: "Từ năm 2026, Trường ĐH An Giang và các trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM đã áp dụng 1 phương thức xét tuyển (không tính xét tuyển thẳng) là xét tuyển tổng hợp, gồm điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức và điểm cộng, điểm thưởng nếu có với tỷ trọng phù hợp. Vì thế, năm 2027 và 2028 sẽ không có ảnh hưởng gì đáng kể".

Theo lãnh đạo một trường ĐH ngoài công lập tại TP.HCM, trường cũng sẽ sử dụng phương thức kết hợp để đánh giá năng lực học tập của TS ở cả quá trình. "Có nhiều em học bạ tốt nhưng khi thi gặp áp lực nên điểm kém hơn hoặc học bạ chưa tốt nhưng nhờ quá trình ôn thi nỗ lực mà điểm thi cao. Nếu kết hợp 2 điểm sẽ tăng cơ hội cho TS", lãnh đạo này đánh giá.

Bỏ cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, giải pháp nào thay thế ?

Về dự kiến bỏ điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ, mới đây, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT, cho biết: "Nếu ngoại ngữ là năng lực đầu vào cần thiết, cơ sở đào tạo phải đưa ngoại ngữ thành một hợp phần chính thức của phương thức xét tuyển. TS có thể dùng điểm thi hoặc chứng chỉ được quy đổi tương đương".

PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết dự kiến bỏ cộng điểm với chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh ĐH 2027 sẽ không tác động nhiều đến kế hoạch xét tuyển của trường, bởi ngay từ năm 2026 trường đã thực hiện việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Do đó, quy định này nếu thực hiện chỉ tác động tới phần điểm khuyến khích nhưng điểm này không đáng kể.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học. Bộ GD-ĐT dự kiến năm 2027 chỉ còn 3 phương thức tuyển sinh và năm 2028 chỉ còn 1 phương thức cho mỗi ngành/chương trình đào tạo ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm 2026, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM dành phần lớn chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp. Theo đó, TS có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên (hoặc TOEFL iBT từ 60/TOEIC nghe - đọc từ 570 và nói - viết từ 310, PTE từ 47) sẽ được quy đổi sang điểm tương ứng của môn tiếng Anh trong điểm thi tốt nghiệp THPT đối với các tổ hợp xét tuyển có dùng môn tiếng Anh (IELTS 6.0 được quy đổi tương đương 8 điểm, từ 8.0 trở lên tương đương 10 điểm).

Tuy nhiên, PGS Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với đầu vào một số ngành của nhà trường. Hiện nay, trường quy định các ngành đào tạo thuộc chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, tiên tiến, chuyển tiếp quốc tế, TS phải đáp ứng chuẩn đầu vào tiếng Anh. Cụ thể, yêu cầu tối thiểu là IELTS Academic 6.0 hoặc TOEFL iBT 78 hoặc TOEIC nghe - đọc 730 và nói - viết 280/ PTE (Academic) ≥ 52. Trường hợp đạt IELTS Academic 5.5, TS được xét tạm đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào nhưng phải bổ sung chứng chỉ đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào tại thời điểm nhập học.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết nếu không còn điểm cộng, các TS vẫn có thể dùng chứng chỉ tiếng Anh để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Trong 6 tổ hợp xét tuyển của Trường ĐH Kinh tế - Luật, ngoại trừ tổ hợp A00 (toán, lý, hóa), còn lại đều có môn tiếng Anh - hoàn toàn phù hợp với dự thảo, đúng theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Theo ông Tiến, cách làm này công bằng hơn vì năng lực cần cho ngành học được đo trực tiếp, cùng một thước đo thay vì cộng gián tiếp mà không phải em nào cũng có điều kiện học và thi chứng chỉ IELTS. Ông Tiến cho hay thực tế tại trường có gần 70% TS trúng tuyển năm 2026 xét bằng tổ hợp có môn tiếng Anh. Điều này càng khẳng định việc xây dựng tổ hợp đang đi đúng hướng để đào tạo những cử nhân kinh tế và cử nhân luật chất lượng cao.

PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cho biết từ năm 2025 trường đã không còn cộng điểm cho TS có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Do đó, việc Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ cộng điểm chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh không ảnh hưởng đến kế hoạch xét tuyển của trường.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2027 dự kiến tăng độ khó Tại buổi tọa đàm "Định hướng phát triển giáo dục đào tạo trong kỷ nguyên mới theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước" vào ngày 1.10 tại TP.HCM, GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết năm 2026 là năm đầu tiên áp dụng nguồn tuyển trình độ ĐH, TS phải đạt điểm 3 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tối thiểu 15. "Năm tới có thể vẫn là 15 nhưng đề thi dự kiến sẽ nâng lên. Như vậy lấy được 15 điểm của năm sau sẽ phải khó hơn, có khả năng tương đương với 17 điểm của năm nay", Thứ trưởng Lê Quân nhận định, đồng thời cho hay có khả năng sẽ nâng tiếp ngưỡng đầu vào ngành y.

Nói thêm về cách làm của trường, PGS Phương cho hay, nhà trường đã dành nhiều thời gian nghiên cứu thực tế dữ liệu tuyển sinh và nhận thấy một khoảng trống rõ rệt về cơ hội giữa các nhóm học sinh. Nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa hoặc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tài chính để theo học trung tâm hay chi trả khoản phí thi chứng chỉ quốc tế đắt đỏ. Do đó, theo PGS Phương, nếu tiếp tục duy trì chính sách cộng điểm sẽ vô tình tạo ra sự chênh lệch và bất bình đẳng không đáng có giữa các nhóm TS.

Tuy nhiên, TS có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vẫn được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Cụ thể, mức IELTS 5.0 được quy đổi thành 6 điểm tiếng Anh. Mỗi mức 0.5 tiếp theo tương ứng thêm 1 điểm. Từ IELTS 7.0 trở lên, TS được quy đổi thành 10 điểm. Thêm vào đó, một điểm đặc biệt của trường ĐH này là có quy định điều kiện đầu vào điểm môn tiếng Anh với nhiều ngành đào tạo.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn cho rằng với những ngành thu hút TS ở các trường tốp trên, điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ có lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn. Để công bằng hơn thì việc bỏ điểm cộng này là hợp lý. "Năm 2027, Trường ĐH Văn Lang dự kiến sẽ sử dụng điểm quy đổi cho các ngành cần năng lực tiếng Anh đầu vào, có môn tiếng Anh trong tổ hợp như ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, du lịch, thương mại, kinh doanh quốc tế…", tiến sĩ Võ Văn Tuấn cho hay.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí thông tin từ năm 2026 Trường ĐH An Giang đã không sử dụng điểm cộng đối với chứng chỉ ngoại ngữ mà chỉ áp dụng phương thức quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, và chỉ áp dụng đối với những ngành có dùng tổ hợp chứa môn ngoại ngữ. Năm 2027 sẽ tiếp tục hình thức này.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến tuyển sinh năm sau sẽ quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ cho các ngành cần năng lực tiếng Anh đầu vào như ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, luật kinh tế…

Tiến sĩ Trần Hữu Duy cũng thông tin: "Năm 2027, tổ hợp nào có môn tiếng Anh đều sẽ cho TS sử dụng điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ".