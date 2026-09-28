Tuyển sinh đại học 2027: Nhiều ngành sẽ thay đổi tên

S ẮP XẾP, THAY ĐỔI TÊN NHIỀU NGÀNH

Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 74/2026 quy định danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH, thay thế quy định hiện hành. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực ngày 12.10 và áp dụng đối với các kỳ tuyển sinh từ ngày 1.1.2027. Nội dung Thông tư quy định danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH; phân loại, sắp xếp chương trình đào tạo và ngành đào tạo theo danh mục ngành; cập nhật danh mục ngành.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT cũng thống kê các ngành được sắp xếp lại trong danh mục ngành của thông tư mới, với nhiều ngành được đổi tên theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, với nhóm ngành đào tạo giáo viên, một loạt tên ngành sư phạm dạy tiếng nước ngoài (như sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Nga, sư phạm tiếng Pháp, sư phạm tiếng Trung Quốc, sư phạm tiếng Đức, sư phạm tiếng Nhật, sư phạm tiếng Hàn Quốc) được đổi thành tên chung là sư phạm tiếng nước ngoài.

Thí sinh tham gia kỳ thi năng lực chuyên biệt vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Nhiều ngành đào tạo ĐH sẽ thay đổi tên từ năm tuyển sinh 2027, trong đó có các ngành liên quan sư phạm ngoại ngữ ẢNH: NGỌC LONG

Trong nhóm ngành kinh doanh, một số ngành được đổi tên thành quản trị kinh doanh gồm: quản trị thương hiệu, quản trị doanh nghiệp và công nghệ, quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Hai ngành được đổi tên thành marketing gồm: digital marketing, marketing và truyền thông. Trong khi đó, 4 ngành khác được đổi tên thành kinh doanh thương mại gồm: kinh doanh thời trang và dệt may, kinh doanh xuất bản phẩm, kinh doanh nông nghiệp, kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn.

Ở nhóm ngành máy tính, 3 ngành được đổi tên thành khoa học máy tính gồm: khoa học và kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính và thông tin, khoa học và kỹ thuật máy tính. Bên cạnh đó, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được đổi thành trí tuệ nhân tạo, quản lý hệ thống thông tin thành hệ thống thông tin, kỹ thuật phần mềm ô tô thành kỹ thuật phần mềm...

M ỘT SỐ BĂN KHOĂN

Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH Cần Thơ, cho biết ĐH này đang tuyển sinh và đào tạo ngành sư phạm tiếng Anh và ngành sư phạm tiếng Pháp. Cả 2 ngành này khi sinh viên tốt nghiệp đều được cấp bằng tốt nghiệp có tên ngành là "Sư phạm tiếng Anh", "Sư phạm tiếng Pháp". Khi thực hiện quy định mới từ năm 2027, trường vẫn tuyển sinh và đào tạo 2 chương trình đào tạo sư phạm tiếng Anh và sư phạm tiếng Pháp. Cả hai chương trình đều thuộc ngành sư phạm tiếng nước ngoài, bằng tốt nghiệp 2 chương trình giống nhau.

"Việc này sẽ gây khó khăn cho người được cấp bằng và xã hội vì nếu chỉ dựa vào bằng cấp sẽ không phân biệt được là tiếng Anh hay tiếng Pháp. Do đó, cần điều chỉnh thêm các quy định cấp bằng là ghi tên chương trình đào tạo và tên ngành trên bằng cấp thì mới tránh được bất cập", thạc sĩ Khang đề xuất.

Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, cũng cho biết tới đây một số ngành đào tạo của trường sẽ có sự điều chỉnh tên gọi theo quy định mới. Chẳng hạn, ngành sư phạm tiếng Anh chuyển thành ngành sư phạm tiếng nước ngoài, ngành du lịch văn hóa thành ngành du lịch, quản trị du lịch lữ hành thành quản trị khách sạn...

Đánh giá cao các điều chỉnh mới, tiến sĩ Duy nhìn nhận cách tiếp cận này thuận lợi cho các trường khi mỗi ngành học có thể phát triển nhiều chương trình đào tạo khác nhau. Mỗi chương trình có chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo riêng. Một ngành học cần có độ rộng nhất định, không nên quá chuyên sâu, trong đó các hướng chuyên ngành có thể được xây dựng theo từng chương trình đào tạo.

"Tuy nhiên, bằng tốt nghiệp ngoài tên ngành cần ghi rõ tên chương trình đào tạo để biết rõ học cùng một ngành nhưng chương trình đào tạo khác nhau. Ví dụ, cùng ngành sư phạm tiếng nước ngoài nhưng chương trình đào tạo sư phạm tiếng Anh khác với sư phạm tiếng Trung hoặc các tiếng khác", Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt nói thêm.

Tại tọa đàm góp ý hoàn thiện thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ GD-ĐT ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, quy định về chương trình đào tạo, các quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non, các trình độ ĐH, sau ĐH được tổ chức ở TP.HCM tổ chức ngày 25.9 vừa qua, PGS-TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, cũng nêu vấn đề này. Ông Nhân cho rằng theo thông tư mới, một số tên ngành đào tạo của trường sẽ bị ảnh hưởng, ví dụ ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ chuyển thành ngành quản trị khách sạn.

Đáng chú ý, theo PGS Nhân, ngành kinh doanh xuất bản phẩm chuyển thành kinh doanh thương mại, thuộc khối kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Trong khi đó, từ khi mở ngành thì kinh doanh xuất bản phẩm liên quan đến lĩnh vực quản lý văn hóa; nay chuyển thành ngành kinh doanh thương mại sẽ không còn liên quan với lĩnh vực này.

Cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức tuyển sinh và đào tạo với tên gọi mới và mã ngành mới từ ngày 1.1.2027 ảnh: Nhật Thịnh





K HI NÀO CẦN THIẾT ĐỔI TÊN, LOẠI BỎ NGÀNH ĐÀO TẠO ?

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, một ngành trong danh mục ngành được xem xét đổi tên hoặc chuyển vị trí khi tên mới hoặc vị trí mới đề xuất dựa trên căn cứ khoa học, thực tiễn và phù hợp hơn với đặc điểm chuyên môn, nghề nghiệp của ngành theo quy định trong khi tên gọi hoặc vị trí hiện tại của ngành không còn phù hợp khi đối sánh với thực tiễn phát triển ngành đào tạo, yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực hoặc các bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế thông dụng. Việc đổi tên, chuyển vị trí phù hợp với xu thế phát triển của ngành đào tạo được ít nhất 75% số cơ sở đào tạo ở VN đề xuất.

Một ngành được đổi tên sẽ giữ nguyên mã ngành đào tạo còn ngành được chuyển vị trí trong danh mục sẽ được cấp mã ngành mới phù hợp với lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo mới (mã ngành cũ không bị xóa khỏi danh mục ngành nhưng hết hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm mã ngành mới có hiệu lực).

Thông tư mới cũng quy định một ngành bị xem xét loại bỏ khỏi danh mục khi không còn nhu cầu đào tạo, không còn cơ sở đào tạo tuyển sinh và tổ chức đào tạo và có ít nhất 75% số cơ sở đề xuất loại bỏ. Khi bị loại bỏ khỏi danh mục, ngành không bị xóa mã ngành và tên ngành đã sử dụng nhưng trong tình trạng hết hiệu lực áp dụng.

Đáng lưu ý, với các ngành được phép triển khai đào tạo thí điểm, các ngành do các cơ sở đào tạo tự chủ mở, các ngành do các cơ sở đào tạo được mở theo thẩm quyền nhưng chưa có trong danh mục ngành cũ thì các trường rà soát, phân loại và sắp xếp vào ngành phù hợp trong danh mục ngành mới và hoàn thành trước ngày 1.1.2027.

Những ngành được cập nhật tên ngành mới, mã ngành mới trong danh mục ngành kèm theo thông tư này, cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức tuyển sinh và đào tạo với tên gọi mới và mã ngành mới từ ngày 1.1.2027. Đối với các khóa tuyển sinh trước thời điểm trên, cơ sở tiếp tục tổ chức đào tạo theo đúng thông tin tuyển sinh đã công bố khi tuyển sinh.