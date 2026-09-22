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    Giáo dục

    Xét tuyển khối ngành sư phạm, sức khỏe dự kiến thay đổi ra sao vào năm 2027?

    Mỹ Quyên
    Mỹ Quyên
    Dự kiến năm 2027, thí sinh xét tuyển vào khối ngành sư phạm, sức khỏe, pháp luật bằng phương thức xét học bạ năm 2027 sẽ phải đáp ứng quy định mới, khó hơn.

    Phải đáp ứng cùng lúc 2 điều kiện

    Một trong những điểm thay đổi quan trọng của tuyển sinh 2027 được đưa vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh ĐH mà  Bộ GD-ĐT vừa ban hành, có liên quan đến khối ngành sư phạm, pháp luật và sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề.

    Cụ thể, dự thảo yêu cầu thí sinh xét tuyển 3 khối ngành trên bằng phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (chẳng hạn học bạ hay thi đánh giá năng lực), phải đáp ứng cùng lúc 3 điều kiện: một là chuẩn chương trình đào tạo (nếu có), hai là đạt ngưỡng đầu vào quy định do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định hằng năm, ba là có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12.

    Riêng với chương trình đào tạo giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng thì ở yêu cầu thứ 3 là cần có kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12.

    Xét tuyển khối ngành sư phạm, sức khỏe thay đổi ra sao vào năm 2027? - Ảnh 1.

    Bộ GD-ĐT dự kiến năm 2027 thí sinh xét tuyển bằng phương thức học bạ vào khối ngành sư phạm, sức khỏe, pháp luật đáp ứng ngưỡng đầu vào như thí sinh sử dụng phương thức xét điểm thi

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Nếu so sánh với quy định trong Thông tư 06 đã áp dụng cho tuyển sinh 2026, thì nội dung này có sự thay đổi đáng chú ý. 

    Thông tư 06 quy định thí sinh xét tuyển các khối ngành này ở phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc phương thức tuyển sinh kết hợp, chỉ cần đáp ứng một trong 2 điều kiện: hoặc là đạt ngưỡng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định; hoặc là có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18 điểm trở lên, hoặc là điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.

    Đối với các ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, hoặc là đạt ngưỡng đầu vào do Bộ quy định; hoặc là có kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,5 điểm trở lên, hoặc là điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,5 trở lên.

    Sử dụng một ngưỡng đầu vào cho tất cả các phương thức 

    Như vậy tại quy định cũ, ngưỡng đầu vào của thí sinh xét tuyển 3 khối ngành trên ở phương thức học bạ hay đánh giá năng lực riêng, không liên quan đến ngưỡng đầu vào của phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

    Chẳng hạn ngành y đa khoa, răng hàm mặt ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có ngưỡng đầu vào 3 môn thi tốt nghiệp là 22, thì ở phương thức xét học bạ (hay đánh giá năng lực) có yêu cầu 3 môn thi tốt nghiệp đạt 18 điểm (kèm điều kiện xếp loại giỏi năm lớp 12), chênh nhau 4 điểm. 

    Tương tự, ngành sư phạm (trừ giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật) có ngưỡng đầu vào ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp là 20 thì ở phương thức xét học bạ hay đánh giá năng lực ngưỡng này là 18 (kèm điều kiện xếp loại giỏi năm lớp 12), chênh nhau 2 điểm.

    Tuy nhiên, theo quy định mới trong dự thảo, sẽ chỉ có một ngưỡng đầu vào chung hằng năm (điểm 3 môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT) cho tất cả các phương thức, không còn riêng như năm 2026. Và với phương thức xét học bạ hay thi đánh giá năng lực, ngoài việc phải đáp ứng ngưỡng đầu vào trên, thí sinh còn phải kèm theo điều kiện về học lực năm lớp 12 (loại giỏi với y đa khoa, răng hàm mặt và đa số các ngành sư phạm...).

    Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó phòng Đào tạo Cần Thơ, nhận định: "Nếu quy định mới này được áp dụng, phương thức xét học bạ gần như không còn ý nghĩa. Vì nếu thí sinh đã đạt ngưỡng đầu vào do Bộ quy định thì sử dụng luôn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đơn giản hơn, trong khi nếu xét học bạ thì các em lại cần phải đáp ứng thêm quy định về học lực lớp 12".

    Lãnh đạo một trường ĐH tại TP.HCM cho rằng đây là một trong những điểm thay đổi nhằm hướng đến mục tiêu tuyển sinh chỉ lệ thuộc duy nhất vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, giảm dần và bỏ hẳn các phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.


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